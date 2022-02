Eishockey Rémi Vogel erhält seinen ersten Profivertrag beim EV Zug Der EVZ stattet den 20-jährigen Verteidiger mit einem National-League-Vertrag bis 2023 aus.

Der 20-Jährige erhält seinen ersten Profivertrag beim EVZ. Bild: Matthias Jurt (Zug, 29. Oktober 2021)

Rémi Vogel spielt seit der Saison 2014/15 im Nachwuchs des EVZ und debütierte 2019 in der Swiss League mit der EVZ Acadamy. Wie der EVZ in einer Mitteilung schreibt, war Vogel im letzten Jahr Teil der U20-Elit Schweizer Meister-Mannschaft der Zuger. Mit seiner Rolle als Teamschütze hat er sich so seinen ersten Profivertrag in der National League verdient, wie es weiter heisst. General Manager Reto Kläy sagt:

«Wir sind stolz, dass wir mit Rémi bereits den 13. Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die 1. Mannschaft integrieren können.»

In der aktuellen Saison hat der 178 Zentimeter grosse und 87 Kilogramm schwere Verteidiger in bisher 33 Einsätzen mit der EVZ Academy ein Tor und acht Assists erzielt, 59 Schüsse geblockt und kommt auf eine durchschnittliche Eiszeit von knapp 20 Minuten. (rad)