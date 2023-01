Eishockey Rückschlag für den EV Zug – Topskorer Hofmann fällt zehn Wochen aus Wegen einer Fussverletzung muss der EV Zug mehr als zwei Monate auf den Stürmer Grégory Hofmann verzichten.

Womöglich ist die Saison für ihn schon zu Ende: EVZ-Stürmer Grégory Hofmann. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 17. Januar 2023)

Der Topskorer des EV Zug verletzte sich am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel der Champions Hockey League gegen Tappara Tampere bei einem Zusammenprall mit einem gegnerischen Spieler am Fuss. Nach medizinischen Untersuchungen ist nun die Diagnose bekannt: Der Stürmer wird rund zehn Wochen nicht zur Verfügung stehen, wie der EV Zug vermeldet.

Ob der 30-Jährige in dieser Saison überhaupt noch auf Torejagd gehen kann, ist fraglich. Das erste Spiel der Playoff-Viertelfinals wäre am 14. März und somit in acht Wochen. Am 30. März starten die Halbfinals.

Einsatz von Almquist ist fraglich

Der Stürmer hat in der aktuellen Saison in 33 Spielen 13 Tore geschossen und 23 Assists beigetragen. In der CHL steuerte er in 11 Spielen 4 Punkte (2 Tore, 2 Assists) bei.

Auch Verteidiger Almquist verletzte sich gegen Ende der Champions-League-Partie. Noch ist offen, ob der Schwede für die nächsten Spiele wieder einsatzfähig ist. (pz)