Eishockey Samuel Kreis verlässt den EV Zug in Richtung Bern Verteidiger Samuel Kreis verlässt Ende Saison den EV Zug – und kehrt an alte Wirkungsstätte zurück.

Samuel Kreis, hier im Trikot des EV Zug abgelichtet, spielt fortan wieder für den SC Bern. Bild: Freshfocus

Samuel Kreis schliesst sich mit dem SC Bern jenem Verein an, bei dem er zahlreiche Nachwuchsstufen durchlaufen und in der Saison 2012/13 sein Profi-Debüt gegeben hatte. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft bis zum Ende der Saison 2025/26, wie die Berner am Mittwoch mitteilten.

Kreis hatte den SCB 2017 in Richtung Biel verlassen, ehe er 2021 zum EVZ weiterzog und mit den Innerschweizern prompt die Schweizer Meisterschaft feierte. Er habe sich in dieser Liga zu einem «starken Zwei-Weg-Verteidiger» entwickelt, kommentierte SCB-Sportchef Andrew Ebbett im Communiqué den Werdegang des Rückkehrers, der wisse, «was es zum Gewinnen braucht». (dur)