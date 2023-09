Eishockey Treue-Bekenntnis: Goalie Leonardo Genoni erhält beim EV Zug «lebenslänglich» Der 36-jährige Torhüter Leonardo Genoni verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag beim EV Zug vorzeitig bis 2027.

Leonardo Genoni hütet bis mindestens 2027 das Tor des EV Zug. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 17. 3. 2023)

Leonardo Genoni hält Wort: Vor zwei Wochen hat der Kilchberger gegenüber dieser Zeitung gesagt: «Ich glaube, dass es zeitnah etwas zu kommunizieren gibt». Nun ist die Vertragsverlängerung unter Dach und Fach. Der EVZ fährt den ersten «Sieg» ein und regelt seine wichtigste Personalie. Er setzt damit ein starkes Zeichen an der Transferfront.

Genonis Arbeitspapier wäre im Sommer 2024 ausgelaufen, nun bleibt er mindestens drei weitere Jahre in Zug. «Leo ist eine grosse Persönlichkeit, auf und neben dem Eis. Er gehört ganz klar zu den Leistungsträgern in unserem Team», lässt sich Sportchef Reto Kläy in der Mitteilung. Und weiter: «Ich bin mir sicher, dass er auch die nächsten drei Jahre auf höchstem Niveau performen wird.»

Auch der Torhüter, der am Freitag zum Saisonauftakt gegen den EHC Kloten sein 200. Meisterschaftsspiel im EVZ-Dress bestreitet, freut sich über seinen Verbleib in Zug: «Für mich stimmt das Gesamtpaket beim EVZ. Ich fühle mich hier wohl und spüre das Vertrauen der gesamten Organisation.» Genoni ist im Sommer 2019 vom SC Bern zum EVZ gewechselt und hatte gewichtigen Anteil an den Meistertiteln 2021 und 2022. Es waren seine Titel Nummer sechs und sieben. Würde ein weiterer dazustossen, wäre alleiniger Rekordhalter. Kein anderer Spieler war seit Einführung der Playoffs (1986) öfter Schweizer Meister.

