Eishockey EVZ verpflichtet Verteidiger Adam Almquist als Ersatz für den verletzten Niklas Hansson Da Niklas Hansson wegen einer Verletzung noch länger ausfällt, nimmt der EV Zug den schwedischen Verteidiger Adam Almquist unter Vertrag.

Bei einem Check von Lausanne-Verteidiger Aurélien Marti am 19. November hat sich Niklas Hansson am Knie schwer verletzt. Bild: Daniela Frutiger / Freshfocus

Noch ist unklar, wie lange Verteidiger Niklas Hansson dem EV Zug fehlen wird. Der 27-Jährige wird frühestens Mitte Februar wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Deshalb war Sportchef Reto Kläy in den vergangenen Wochen bemüht, einen Ersatz zu finden. Die Suche gestaltete sich als sehr diffizil, denn auf dem freien Markt habe es «nichts bis gar nichts», so Kläys Worte.

Zwei Einsätze in der NHL

Nun ist der EV Zug fündig geworden. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurde der Verteidiger Adam Almquist verpflichtet. Dieser war zuletzt bei Traktor Chelyabinsk in der KHL unter Vertrag. In 25 Spielen erzielte er je ein Tor und Assist. Almquist wurde in Schweden bei HV71 ausgebildet und 2009 in der siebten Runde von den Detroit Red Wings gedraftet. Zwischen 2012 und 2014 kam er zu zwei Einsätzen in der NHL, den Grossteil seiner Zeit in Nordamerika verbrachte er beim Farmteam in der AHL. 2014 wechselte der 181 Zentimeter grosse und 77 Kilogramm schwere Linksschütze zu Severstal Cherepovets in die KHL. Es folgten weitere Stationen in Schweden bei seinem Stammklub HV71 und bei Frölunda Göteborg sowie in der KHL bei Admiral Vladivostok und Dinamo Minsk. Dazwischen stand Almquist in der Saison 2018/19 beim SC Bern unter Vertrag.

Reto Kläy sagt über den neuen Defensivmann: «Adam ist ein intelligenter Verteidiger, der das Spiel durch sein gutes Passspiel schnell machen und offensiv Akzente setzen kann. Er bringt grosse Erfahrung mit.» (rad/pz)