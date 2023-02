Eishockey Verstärkung für die Abwehr: Der EV Zug verpflichtet den Schweden Lukas Bengtsson Der 28-jährige Lukas Bengtsson vom schwedischen Klub Växjö Lakers unterschreibt beim EV Zug einen Vertrag über zwei Jahre.

Lukas Bengtsson, hier im Einsatz mit der Schwedischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen 2022. Lintao Zhang / Getty (Peking, 16. Februar 2022)

Nachdem Christian Djoos seinen Vertrag beim EV Zug nicht mehr verlängern wollte und ab nächster Saison für den Lausanne HC verteidigt, ging Sportchef Reto Kläy auf die Suche nach einem Ersatz.

Nun ist Kläy in Skandinavien fündig geworden und hat den 28-jährigen Lukas Bengtsson verpflichtet. Er hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Dies gibt der EV Zug am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Der Verteidiger spielt derzeit beim südschwedischen Klub Växjö Lakers. «Lukas ist ein ausgezeichneter Skater mit einem offensiven Riecher», sagt Kläy über den 178 Zentimeter grossen und 82 Kilogramm schweren Rechtsschützen. «Er ist im idealen Eishockey-Alter und möchte in der National League nun den nächsten Karriereschritt machen.»

Bengtsson nutzt die Ausstiegsklausel

Bengstsson wurde in Stockholm geboren. Mit 21 Jahren spielte er erstmals auf höchster Profistufe. 2015 holte ihn Frölunda für die Playoffs nach Göteborg, wo er ein Jahr später nicht nur schwedischer Meister, sondern auch Champions-Hockey-League-Sieger wurde. Anschliessend war Bengtsson zwei Jahre in der AHL im Einsatz. 2018 kehrte er nach Schweden zurück.

Nach weiteren drei Jahren in der KHL (2019 bis 2021 bei SKA St. Petersburg, 2021 bis 2022 bei Dinamo Minsk) unterzeichnete der Nationalverteidiger 2022 einen Vertrag bei Växjö, für welche er in der aktuellen Saison in 44 Spielen 11 Tore schoss und 16 Vorlagen lieferte. Nun hat Bengtsson von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. (pz)