Eishockey Wegen Armverletzung: EVZ-Verteidiger Livio Stadler fällt rund acht Wochen aus Im Meisterschaftsspiel vom 16. November zog sich Livio Stadler eine Fraktur am Arm zu.

Livio Stadler

Der 23-jährige Livio Stadler wurde im Spiel vom vergangenen Dienstag gegen den HC Davos unglücklich von einem Puck am Arm getroffen, als er einen Schuss blockte. Der Verteidiger erlitt dabei eine Fraktur am Arm, wie der EV Zug am Donnerstag mitteilt. Er fällt rund acht Wochen aus.

Livio Stadler hat in dieser Saison in bisher 22 Spielen gemäss Mitteilung zwei Tore und drei Assists für den EVZ erzielt. (lil)