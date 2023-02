Eishockey Weiterer Zuwachs im Frauenteam: Der EV Zug verpflichtet vier neue Spielerinnen Chiara Eggli, Naemi Herzig, Leonie Kutzer und Luisa Waser wurden in das neu gegründete Frauenteam des EV Zug aufgenommen.

Das Kader des neu gegründeten EVZ-Frauenteams wächst weiter. Mit Chiara Eggli, Naemi Herzig, Leonie Kutzer und Luisa Waser haben gleich vier Spielerinnen unterschrieben.

Wie der Klub in einer Mitteilung schreibt, wurde die 17-jährige Stürmerin Eggli mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Die Unterägerin spielte zuletzt in der Organisation der ZSC-Lions.

Ebenfalls für zwei Jahre verpflichtet wurde die Stürmerin Herzig. Die 15-jährige Ostschweizerin ist im Kader der U18-Nationalmannschaft und absolviert derzeit das OYM-College in Cham. Herzig spielte in dieser Saison in der U17 Top für den EHC Uzwil sowie für die ZSC Lions in der Women’s League.

Überdies wurden Waser und Kutzer mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Die 22-jährige Engelbergerin Waser spielte zuletzt beim SC Reinach in der Women’s League. Das Team wurde jedoch aufgelöst, weshalb die Stürmerin zuletzt eine Saison aussetzte.

Kutzer stösst vom SC Rheintal (U17 Top) zu den Zugerinnen. Die Verteidigerin ist gebürtige Österreicherin und steht dort im U18-Nationalkader. Mit Lara Stalder und Nadine Hofstetter haben bereits zwei Schweizer Nationalspielerinnen bei den Zugerinnen unterschrieben. (pl)