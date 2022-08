Eishockey «Wir sind komplett eingebrochen»: Ambri besiegt den EV Zug in nur vier Minuten Dem EV Zug ist das erste Spiel beim Lehner Cup misslungen und verliert mit 1:5 gegen den HC Ambri-Piotta. Am Samstag ist er gegen Adler Mannheim auf Wiedergutmachung aus.

Christian Djoos (weisses Dress) und der EV Zug hatten gegen Ambri einen schweren Stand. Bild: Felix Klaus (Sursee, 19. August 2022)

Der EV Zug will beim Lehner Cup den Turniersieg vom vergangenen Jahr verteidigen, doch dies wird wohl nun ein schier unmögliches Unterfangen. Der EV Zug unterliegt Ambri-Piotta vor über 1000 Zuschauern mit 1:5. Das Resultat geht in Ordnung. Die Leventiner sind die bessere Mannschaft. «Ambri hat mehr gekämpft. Das hat man gespürt, da müssen wir ehrlich sein», suchte Sven Senteler nicht nach Ausreden.

Dabei hatte der EV Zug das Momentum auf seiner Seite. Mit leidenschaftlichem Einsatz und starken Reflexen von Torhüter Luca Hollenstein hatte Zug bei Spielmitte eine doppelte Unterzahl überstanden. Doch statt dies den Zugern Auftrieb gegeben hätte, herrschten plötzlich chaotische Zustände vor Hollensteins Tor. Innert weniger als vier Minuten servierte der Schweizer Meister dem Gegner gleich viermal die Pucks quasi auf dem Serviertablett mit teilweise haarsträubenden Fehler. Während 30 Kilometer Luftlinie entfernt die Band Hecht auf dem Arenaplatz vor der Bossard-Arena das Publikum zum Ausflippen brachte, hatte der EVZ überhaupt nichts zu feiern.

Senteler: «Wir haben schlechte Pässe gespielt»

Luca Hollenstein verhinderte gar Schlimmeres. Denn ohne die Interventionen des Goalies hätten die Leventiner nach 40 Minuten noch höher führen können als 4:1. «Wir sind komplett eingebrochen», brachte es Senteler auf den Punkt. «Wir haben schlechte Pässe gespielt und sind oft überlaufen worden.» Wichtig sei, dass man daraus lerne, damit so etwas in der Saison nicht passiere. Der Stürmer weiter: «Vor dem Spiel gegen Mannheim müssen wir schon noch ein paar Dinge analysieren.» Am Samstag (16 Uhr) bekommt es der EV Zug in der Bossard-Arena gegen Adler Mannheim zu tun.

Auch Trainer Dan Tangnes war unzufrieden: «Das erste Drittel war okay. Aber danach war Ambri stets schneller am Puck.» Die deutliche Niederlage sei eine gute Lektion für die Spieler. «Sie wissen, dass sie mit einer solchen Leistung in der Liga oder in der Champions League chancenlos sind.»