(pz) Das EVZ-Kader für die Saison 2021/22 nimmt konkrete Formen an. Per Anfang Februar stehen drei Zuzüge fest, teilt der der EV Zug mit. Von Biel wechselt Ende Saison Verteidiger Samuel Kreis zum EVZ. Der 26-jährige Verteidiger spielt seit 2017 für den EHC Biel und gilt als erfahrener Abwehrspieler, der auch offensive Impulse setzen kann.

Vom HC Davos kehrt Fabrice Herzog nach Zug zurück, wo er 2012 den Sprung vom Nachwuchs in die erste Mannschaft schaffte. Seither hat sich der 26-jährige Ostschweizer, der mit seiner Familie im Kanton Zug wohnhaft ist, zu einem der torgefährlichsten und physisch stärksten Schweizer Stürmer entwickelt.

Nach zwei Jahren Lugano kehrt Ende Saison auch Reto Suri an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 31-jährige Stürmer gehörte bereits von 2012 bis 2019 zu den Zuger Identifikationsfiguren auf und neben dem Eis.

Reto Suri spielt noch bis Ende Saison für den HC Lugano. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Genf, 7. Januar 2021)

Samuel Kreis und Fabrice Herzog haben beim EVZ bis 2023 unterschrieben, Reto Suris neuer Vertrag läuft bis 2024. Alle drei kamen in den letzten Jahren auch im Schweizer Nationalteam zum Einsatz.



Thürkauf und Geisser gehen in die NHL zurück

Die Verteidiger Raphael Diaz und Tobias Geisser sowie der Stürmer Calvin Thürkauf verlassen den EVZ am Ende der Spielzeit 2020/21. Thürkauf (Columbus) und Geisser (Washington) kehren in ihre NHL-Organisationen zurück, wo sie beide einen laufenden Vertrag haben.

Dafür haben alle jungen Zuger Spieler, die sich in der National League etablieren konnten, ihre Verträge beim EVZ verlängert: Dario Wüthrich und Yannick Zehnder bis 2023, Sven Leuenberger bis 2024 und Livio Stadler bis 2025. Auch Sven Senteler, der seit fünf Jahren in der Zentralschweiz spielt, bleibt dem EVZ zwei weitere Jahre treu.

Weiterbeschäftigung der Ausländer ist fraglich

Noch offen ist die Ausländerfrage. Die Verträge von Carl Klingberg, Erik Thorell und Nick Shore laufen Ende Saison aus. Sportchef Reto Kläy will mindestens einen ausländischen Verteidiger verpflichten, um die Lücken in der Defensive zu schliessen.

Im Coaching-Team bleibt die Kontinuität gewahrt. Der Vertrag mit Head Coach Dan Tangnes ist bereits im letzten Oktober bis 2024 verlängert worden, Assistant Coach Josh Holden hat einen neuen Vertrag bis 2023 erhalten, auch Goalie Coach Simon Pfister bleibt bis 2024 in Zug. Klas Östman kehrt aus privaten Gründen nach Schweden zurück. Für ihn kommt sein Landsmann Niklas Gällstedt mit einem Zweijahresvertrag nach Zug. Der 54-Jährige steht zurzeit noch in gleicher Funktion bei den Rapperswil-Jona Lakers an der Bande.