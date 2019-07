Emil Kristensen zur EVZ Academy Der EV Zug verpflichtet Emil Kristensen. Der 26-jährige Däne soll im Farmteam und als fünfter Ausländer im NL-Team zum Einsatz kommen.

Emil Kristensen (Mitte), hier im Dress der dänischen Nationalmannschaft, im Duell mit dem Schweden Antti Philstrom an der WM 2016 in Russland. (Bild: Dmitri Lovetsky / EPA

(rem) Emil Kristensen hat beim EV Zug einen Vertrag für die Saison 2019 / 2020 unterschrieben. Der 26-jährige Verteidiger aus Dänemark soll die EVZ Academy unterstützen. Er dient zudem als fünfter Verteidiger für das NL-Team von Trainer Dan Tangnes.

Der Däne wurde in der Organisation von Esbjerg gross und spielte in den letzten Jahren in Schweden und Finnland, zuletzt bei KooKoo. Der 108-fache Internationale war zudem bereits fünfmal Teil des dänischen WM-Kaders. In der letzten Saison kam Kristensen nur zu sechs Spielen für KooKoo und erzielte dabei ein Tor und ein Assist.

«Mit Emil Kristensen haben wir einen konstanten, soliden Verteidiger in unseren Reihen, der das junge Kader perfekt ergänzt», wird EVZ-Sportchef Reto Kläy in einer Mitteilung zitiert.