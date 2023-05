EV Zug Carl Klingberg kehrt zu Frölunda HC zurück Jetzt ist klar, wohin es den Schweden zieht.

Carl Klingberg verabschiedet sich nach dem letzten Playoff-Halbfinal-Spiel gegen Genève-Servette von den Fans. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone (Genf, 8. 4. 2023)

Die Beziehung zwischen Carl Klingberg und dem EV Zug ging nach sieben Jahren und 419 Spielen zu Ende. Der schwedische Stürmer war Teil der Meisterteams 2021 und 2022. Der 32-Jährige hat es sich offengelassen, in der Schweiz sesshaft zu bleiben, um nächste Saison für einen National-League-Klub auf Torejagd zu gehen. Aber auch in Schweden meldeten Klubs ihr Interesse an.

Gestern wurde Klingbergs nächste Destination bekannt: Ihn zieht es zurück in seine Heimat zu Frölunda HC, seinem Ausbildungs- und Stammklub, den er 2012 Richtung Nordamerika verlassen hatte. Klingberg hat beim vierfachen Gewinner der Champions Hockey League einen Vertrag über zwei Saisons bis 2025 unterschrieben. Damit wird er Teamkollege von Henrik Tömmernes. Genfs Meisterspieler hat sich bis 2027 an den Verein gebunden. Auf der Homepage von Frölunda lässt sich Klingberg wie folgt zitieren: «Es fühlt sich fantastisch an, zurück zu sein.» (pz)