EV Zug «Er kann das nächste Schweizer Talent sein»: Doku gewährt Einblicke in die Nachwuchsförderung Im zweiten Teil der eigens produzierten Doku-Serie berichtet unter anderem Head of Development Ted Suihkonen über seine tägliche Arbeit mit Spielern und Trainern.

Teil 2 der EVZ-Doku-Serie. Video: EVZ

«The Hockey Acedemy» ist Zugs Prestigeobjekt, welches 2014 lanciert wurde. Pro Jahr werden acht Eishockeytalente so gefördert, dass sie auf die Karte Profi-Eishockey setzen können, daneben aber dennoch einen Abschluss in der Tasche haben, sollte die Karriere nicht wie gewünscht verlaufen.

Nachdem der EV Zug auf Ende Saison 2021/22 sein Farmteam zurückgezogen hatte, schlug er in der Nachwuchsförderung einen neuen Weg ein, um das entstandene Vakuum zu füllen. Der Nachwuchs soll auf ein neues Level gehoben werden. Eine Schlüsselrolle im neuen Ausbildungskonzept spielt Ted Suihkonen. Der 45-Jährige führt den Bereich Leistungssport mit der U20- und U17-Elite.

Für Suihkonen «hat es sofort gepasst»

Für den zweiten Teil der Doku-Serie heftete sich eine Kamera an seine Fersen – auf und neben Eis. «Für mich hat es sofort gepasst und in mir einen Funken entfacht. Ich arbeite individuell mit den Spielern und helfe den Coaches, die Ausbildung zu verbessern. Ich möchte, dass die Spieler mich als Ratgeber wahrnehmen», verrät der schwedisch-amerikanische Doppelbürger. Grosse Stücke hält er auf Verteidiger Leon Muggli, wie aus der Doku hervorgeht: «Ich sehe in ihm viel Talent. Er hat etwas Besonderes. Er ist erst 16 Jahre alt, aber ich glaube, man kann jetzt schon sehen, dass er das nächste Schweizer Talent sein kann».

Suihkonen sucht aber auch das Gespräch mit National-League-Spielern, wie eine Szene beweist. So sagt Grégory Hofmann: «Ich habe das Gefühl, es ist alles super, bis auf den Abschluss. Wenn ich vier Schüsse oder mehr habe, muss einer rein.» Worauf der Head of Development entgegnet: «Wir sprechen morgen darüber. Ich bringe mein iPad mit den Clips mit.»