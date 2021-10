Der EV Zug gewinnt in pink: Jérôme Bachofner trumpft beim 5:2 gegen den SC Bern gross auf

Der EVZ schlägt in der Bossard-Arena den SC Bern mit 5:2. Jérôme Bachofner schiesst drei Tore. Die Zuger in in pinken Dresses machen auf die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam.