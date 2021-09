Eishockey «Ich liebe die Stadt und die Fans»: Jan Kovar verlängert beim EVZ bis 2025 – und verzichtet auf eine Ausstiegsklausel Der tschechische Captain des EVZ verlängert seinen Vertrag beim EVZ. Darüber freut sich nicht nur der Klub, sondern auch der Spieler selbst.

Stemmt er den Pokal nochmals in die Höhe? Jan Kovar feiert mit seinen Teamkollegen den Meistertitel. Bild: Jan Pegaro (7. Mai 2021)

Der Captain des EVZ verlängert seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre. Das schreibt der EVZ in einer Mitteilung. Die Statistiken des Tschechen sind eindrücklich: Seit 2019, als er zu den Zentralschweizern stiess, hat Kovar 33 Tore und 96 Assists in 122 Spielen für den EVZ erzielt. In der Meistersaison 2020/2021 krönte sich der Center mit 78 Skorerpunkten zudem zum Liga-Topskorer.

«Jan ist einer der besten Center Europas – er ist ein absoluter Teamleader und macht auch seine Mitspieler besser. Wir sind stolz, dass er sich bereits jetzt entschieden hat, noch bis 2025 für den EVZ zu spielen», sagt Sportchef Reto Kläy über die Vertragsverlängerung. Der Vertrag enthält keine Ausstiegsklausel mehr für die KHL.

Auch Jan Kovar ist glücklich darüber, noch mindestens drei Jahre in Zug bleiben zu können.

«Ich liebe die Stadt, ich liebe die EVZ-Fans – für mich gab es wirklich nur eine Option: Zug.»

(mha)