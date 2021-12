EV Zug Jérôme Bachofner fällt nach Operation am Handgelenk für zwei Monate aus Der Stürmer des EV Zug erlitt eine Verletzung am Handgelenk und wurde am Mittwoch operiert.

Wie der Klub in einer Mitteilung schreibt, wurde der 25-jährige Stürmer am Mittwoch am Handgelenk operiert. Bachofner wird gemäss Mitteilung bis nach der Olympiapause Ende Februar fehlen. (pl)