EV Zug Lino Martschini wurde operiert und fällt mehrere Wochen aus Der Stürmer des Schweizer Meisters musste sich am Freitag einer Operation unterziehen und fällt für mehrere Wochen aus – der Klub macht keine weiteren Angaben zur Art der Verletzung.

Kurz vor den Playoffs die schlechte Nachricht für alle Fans des EV Zug: Lino Martschini fällt mehrere Wochen aus. Wie der Klub am Freitag in einer Mitteilung schreibt, musste der Stürmer operiert werden. Genauere Angaben über die Verletzung macht der EV Zug in der Mitteilung nicht. Gemäss Medical-Report auf der Internetseite des Schweizer Meisters handelt es sich jedoch um eine Oberkörper-Verletzung.

Der 29-jährige Stürmer hat in bisher 36 Saisonspielen 29 Punkte gesammelt. Mit 14 Treffern steht er gemeinsam mit Carl Klingberg zuoberst auf der Torschützenliste des EVZ. (pl)