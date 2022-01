EV Zug Marco Müller schlägt Vertragsangebot des EV Zug aus – der Stürmer wechselt ins Tessin Der 27-Jährige unterschreibt beim HC Lugano einen Dreijahresvertrag. Nicht finanzielle, sondern private Gründe gaben den Ausschlag, den auslaufenden Vertrag beim EV Zug nicht zu verlängern.

Erzielte 16 Skorerpunkte in 27 Spielen: Marco Müller. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Ambri, 27. November 2021)

Vor Weihnachten schien alles klar: Marco Müller wird seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag beim amtierenden Meister verlängern. «Eine Tendenz Richtung EV Zug ist da», liess Müller nach der 1:5-Niederlage gegen Genève-Servette gegenüber unserer Zeitung verlauten. Er werde noch mit seinem näheren Umfeld Gespräche führen, um bei seinen Zukunftsplänen ein klareres Bild zu erhalten. Auch Sportchef Reto Kläy ging davon aus, dass eine Verlängerung des Kontrakts nur noch Formsache ist. «Die Bereitschaft für eine weiterführende Zusammenarbeit beruht auf Gegenseitigkeit. Marco will bei uns bleiben», sagte Kläy vor einigen Wochen.

Nun die überraschende Wende im Fall Müller. Unsere Zeitung weiss: Der Stürmer sieht seine Zukunft nicht in der Zentralschweiz und verlässt den EV Zug im Sommer. Obwohl ein Angebot zur Vertragsverlängerung auf dem Tisch lag, zögerte Müller. Oftmals kein gutes Zeichen. Kläy hätte gerne längerfristig mit dem 27-Jährigen zusammenarbeiten wollen. «Marco hat sich sehr gut in unser Spielsystem integriert. Ich bedaure, dass wir uns nicht einig geworden sind», so Kläy.

«Entscheid bereitete mir Kopfzerbrechen»

Nach neun torlosen Partien zu Saisonbeginn fand Müller immer besser in den Tritt. Im zehnten Saisonspiel brach er den Bann, feierte seine Torpremiere im EVZ-Dress und dies gleich mit einem Hattrick. Vor allem als diverse Leistungsträger wegen Verletzungen ausfielen, zeigte der Stürmer, warum er im Spielsystem von Trainer Dan Tangnes eine wichtige Rolle einnimmt. Müller, der sich durch seine Power und seinen Kampfgeist definiert, geht als Leader voran und bringt mit seinen Emotionen Stimmung in die Mannschaft. Müller sagt:

«Ich kann zwar Hofmanns Skorerpunkte nicht eins zu eins ersetzen, aber ich kann das Team auf andere Art und Weise unterstützen»

Seine grösste Stärke ist die Polyvalenz. Er wurde in dieser Saison mehrheitlich als Center eingesetzt – kam aber auch zehnmal auf der Flügelposition zum Einsatz. Auch aufgrund dieser Vielseitigkeit war Müller in der Kaderplanung von Zugs Sportchef für kommende Saison vorgesehen.

Ein enger Bezug zum Tessin

Wegen finanzieller Gründe ist der Deal nicht gescheitert. Stattdessen gaben bei Müller private Gründe den Ausschlag, von einem Verbleib in der Zentralschweiz abzusehen. Er besitzt in Bellinzona nach wie vor eine Wohnung und hat sich dort während vier Saisons bei Ambri-Piotta ein Umfeld aufgebaut. Auch deshalb ist er noch stark im Tessin verankert. Müller möchte nicht preisgeben, wie sein neuer Arbeitgeber heisst. Wie jedoch unsere Zeitung aus sicherer Quelle weiss, hat er beim HC Lugano einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Müller geht also wie Santeri Alatalo und Calvin Thürkauf denselben Weg. Noch gilt sein Fokus voll und ganz dem EV Zug. «Ich will im Mai den Meisterpokal in die Höhe stemmen», so Müllers erklärtes Ziel.