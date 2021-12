Eishockey Sechs EVZ-Spieler positiv auf Coronavirus getestet: zwei Spiele verschoben – auch Lugano und Lakers in Quarantäne Die Partien vom 2. Januar gegen den HC Fribourg-Gottéron und vom 4. Januar gegen den Lausanne HC müssen verschoben werden.

In den vergangenen 24 Stunden wurden sechs EVZ-Spieler positiv auf Corona getestet, schreibt die Medienstelle des EV Zug in einer Mitteilung. Alle Spieler seien geimpft, hätten nur leichte bis keine Symptome und befänden sich in Isolation. Aufgrund der vielen Corona-Infektionen im Team und der aktuell angespannten Situation muss sich der Rest des Teams auf Anordnung des Kantonsarztes bis auf weiteres in die Quarantäne begeben. Es werden regelmässig Tests durchgeführt.

Deshalb muss das Heimspiel von Sonntag, 2. Januar, gegen den HC Fribourg-Gottéron sowie das Auswärtsspiel von Dienstag, 4. Januar gegen den Lausanne HC verschoben werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Wann diese Partien neu angesetzt werden, ist noch nicht bekannt. Die Tickets für das Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron behalten ihre Gültigkeit.

Das sind aber nicht die einzigen Eishockey-Spiele, die wegen Coronafällen und Quarantänemassnahmen verschoben werden müssen. Auch die SC Rapperswil-Jona Lakers («diverse Fälle») und der HC Lugano (sechs Fälle) befinden sich in Quarantäne. Aus diesem Grund müssen die Spiele der ZSC Lions gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers sowie der HC Ajoie gegen den HC Lugano (beide am 2. Januar) ebenfalls verschoben werden. Dies teilen die Teams sowie die National League jeweils auf ihren Websites mit. (sok)