EV Zug «Spielerlebnis verbessern»: Neue LED-Banden am Spielfeldrand in der Bossard Arena Der EVZ installiert am Spielfeldrand LED-Banden. Der Klub erhält dadurch neue Vermarktungsmöglichkeiten und «vielfältige Möglichkeiten für visuelle Effekte».

Im Jahr 2017 installierte der EVZ auf eigene Kosten neue flexible Eishockeybanden in der Bossard Arena. Das finnische Produkt der belastungsreduzierenden Banden habe den EVZ in Bezug auf die maximale Sicherheit für seine Spieler überzeugt, teilt der Verein mit.

DIe belastungsreduzierenden Banden, die nun mit LED-Modulen ausgerüstet werden. Bild: EVZ

Derselbe Bandentyp werde nun weiterentwickelt und mit LED-Modulen ergänzt, sodass statische Werbeflächen entfallen und die Banden neu digital bespielt werden könnten, heisst es in der Mitteilung weiter. Zwei Arenas in Finnland hätten diese installiert und würden sie erfolgreich einsetzen.

Ab nächster Saison sind rundumlaufende LED-Banden laut dem EVZ auch in der Schweiz zugelassen. Man habe sich entschieden, diese Chance zu nutzen und im kommenden Sommer eine neue Bande in der Bossard Arena zu installieren und damit in das Spielerlebnis in der Arena zu investieren.

Ibrahim Can, Leiter Marketing und Verkauf: «Die neue LED-Bande gibt uns vielfältige Möglichkeiten für visuelle Effekte, um das Spielerlebnis für unsere Fans nochmals zu verbessern. Wir werden damit einen neuen Massstab setzen. Zudem gibt es uns zusätzliche Potenziale in der Vermarktung, insbesondere auch rund um unser neues Frauenteam.»

Um den EVZ als Unternehmung weiterzuentwickeln und die diversen Zukunftsprojekte nachhaltig und langfristig zu finanzieren, benötige man neue und zusätzliche Ertragsmöglichkeiten, so der Verein weiter. Die Erweiterung der Arena sei für den EVZ hierfür von essenzieller Bedeutung. Bis zur Realisierung dieser werde es jedoch noch einige Jahre dauern, aufgrund dessen man die Zwischenzeit mit innovativen Lösungen überbrücken wolle.

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Die ZSC Lions bieten in ihrem Stadion bereits Werbeflächen auf Digitalbanden am Spielfeldrand an. (dvm)