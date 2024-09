Eishockey Bachofners Schuss ins Glück: Der EVZ steht im Halbfinal und trifft auf die Rapperswil-Jona Lakers Der Titelverteidiger ist enttrohnt: In einem Abnützungskampf setzt sich der EV Zug gegen den SC Bern mit 1:0 durch. Damit sichert er sich das Halbfinal-Ticket.

Nach 37 Minuten waren die 25 lautstarken Berner Fans in der Postfinance-Arena plötzlich verstummt. Sie mussten mit ansehen, wie Verteidiger Santeri Alatalo einen Geistesblitz und das Auge hatte für den frei stehenden Jérôme Bachofner. Der Stürmer liess sich nicht zweimal bitten und brachte seine Farben mit dem zehnten Saisontor in Führung. Es blieb bei diesem Treffer, der dem EVZ das Ticket für den Playoff-Halbfinal bescherte.

Stürmer Bachofner war überglücklich: «Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft, das war eine unglaublich starke Teamleistung.» Der Schlüssel zum Erfolg sei eine kompakte Defensive gewesen.

Die Halbfinal-Qualifikation war der Lohn für einen konzentrierten und abgeklärten Auftritt. Die Zuger überzeugten mit Tempo, präzisen Pässen und gesunder Härte. Sie waren bedacht, den Bernern nicht ins offene Messer zu laufen. Denn in den ersten beiden Partien in der Postfinance-Arena lagen sie nach 20 Minuten jeweils mit 1:3 im Rückstand. Doch Zug verteidigte nicht nur bravourös, sondern zeigte sich angriffslustig.

Beat Gerber, der unglückliche Jubilar

Noch vor dem ersten Puckeinwurf wurde mit Urgestein Beat Gerber der verdienstvollste Spieler in den Reihen der Berner geehrt. Der 38-Jährige hatte am Mittwoch in Zug sein 1000. Spiel für den SCB bestritten – ein Meilenstein in seiner Karriere.

Sportchefin Florence Schelling und SCB-CEO Marc Lüthi (rechts) ehren Beat Gerber. Bild: Anthony Anex / Keystone

Und dieser Gerber zeigte sich vor dem sechsten Viertelfinalspiel selbstbewusst: «Wir wissen, wie wir Alles-oder-Nichts-Spiele gewinnen.» Der Verteidiger war schliesslich bei sechs Berner Meistertiteln Teil der Mannschaft. Doch der EV Zug machte Beat Gerber und dem SCB keinen Gefallen. Er war von Beginn weg die aktivere und zielstrebigere Mannschaft. Und obwohl die Statistiker nach dem ersten Drittel ein Zuger Chancenplus notierten (12:4), hatte Bern die erste Grosschance. Goalie Leonardo Genoni konnte in der 10. Minute nach einem Schuss von Tristan Scherwey seinen Beinschoner gerade noch rechtzeitig ausfahren.

Das Spiel hatte alle Zutaten, die diese Playoff-Serie auszeichneten: Torchancen, Emotionen und Intensität. Die Teams schenkten sich keinen freien Zentimeter Eis, der SC Bern kämpfte bis zum Umfallen. Auch augenfällig: Beide Mannschaften wollten keine Fehler machen und schirmten ihre Torhüter gut ab. Zug verpasste in der 44. Minute die Vorentscheidung. Jan Kovar scheiterte zweimal alleinstehend vor Goalie Tomi Karhunen, der über die ganze Viertelfinal-Serie ein sicherer Rückhalt war.

Der souveräne Qualifikationssieger musste gegen Ende des Spiels noch einmal zittern und bange Momente überstehen, als Alatalo in der 57. Minute auf die Strafbank verbannt wurde, Bern den Goalie mit einem weiteren Spieler ersetzte und somit in doppelter Überzahl alles auf eine Karte setzte.

«Es war unsere beste Leistung in dieser Serie», meinte EVZ-Trainer Dan Tangnes. «Die Erwartungshaltung war riesig. Ich bin überzeugt, dass der Sieg für die Spieler einer mentalen Befreiung gleichkommt.» Gleichzeitig zollte er dem Gegner grossen Respekt: «Bern hat alles in die Waagschale geworfen und nie aufgegeben.» Das Mammutprogramm mit 31 Spielen in 62 Tagen liessen sich die Berner nicht anmerken, sie gingen an ihre Grenzen.

Für die Zentralschweizer war es nicht nur auf dem Eis ein siegreicher Kampf. Der EVZ kämpfte auch erfolgreich gegen eine eindrückliche Statistik des SCB an: Wenn es in den letzten zehn Jahren in einer Playoff-Serie mit Berner Beteiligung 2:2 stand, behielt Bern immer die Oberhand – bis am Freitagabend. Die Zuger verhinderten auch das grosse Favoritensterben und damit etwas Historisches. Seit der Einführung der Playoffs (1985/86) ist es nämlich noch nie passiert, dass nach den Viertelfinals die Top 4 ausgeschieden waren. Von den vier bestklassierten Teams aus der Qualifikation bleibt im Rennen um den Meistertitel nur noch Zug übrig.

Wenig Zeit zum Durchatmen

Nun geht es Schlag auf Schlag. Schon am Sonntagabend gastieren die Rapperswil-Jona Lakers in der Bossard-Arena und bitten zum Halbfinal-Tanz. Und bereits steht fest: Die Finalisten werden mit dem Best-of-5-Modus erkoren. «Die erste Hürde ist geschafft, nun gehen wir top motiviert in den Halbfinal. Wir sind hungrig und wollen mehr», betonte Bachofner.