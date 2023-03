EV Zug Wegen Schwalben: Justin Abdelkader muss Busse zahlen Justin Abdelkader muss 6000 Franken Busse bezahlen. Der EVZ-Stürmer hatte zwei Fouls vorgetäuscht.

EVZ-Stürmer Justin Abdelkader muss 6000 Franken Busse bezahlen, weil er im dritten Playoffviertelfinal-Spiel zwischen den SC Rapperswil-Jona Lakers und dem EV Zug gleich zwei Fouls vorgetäuscht hat. Wie der Disziplinarausschuss der Swiss Ice Hockey League mitteilt, werden solche Aktionen nicht toleriert. Das Vortäuschen von Verletzungen, Fouls oder gefährlichen Aktionen seien unfaire Handlungen. Wörtlich heisst es im ersten Urteil:

«Justin Abdelkader steht vor dem Tor der SC Rapperswil-Jona Lakers, als er von Fabian Meier vom SC Rapperswil-Jona Lakers mehrere Male mit dem Stock gecheckt wird. Beim letzten Crosscheck geht Abdelkader zu Boden. Auf den Videobildern ist zu erkennen, dass Abdelkader bei den vorherigen Crosschecks, welche härter ausgefallen sind noch nicht zu Boden ging. Erst beim letzten, leichteren Crosscheck lässt er sich auf unnatürliche Art und Weise fallen. Dabei knickt er mit seinem rechten Bein ein. Dieses einknicken lässt sich nicht mit dem Crosscheck erklären und ist deshalb nicht nachvollziehbar. Zudem ist ersichtlich, wie sein Blick zum Schiedsrichter geht und er eine Geste mit der rechten Hand macht, um auf die Szene aufmerksam zu machen. »

Die zweite Schwalbe wird folgendermassen begründet:

«Justin Abdelkader positioniert sich für das Anspiel am Anspielkreis in der eigenen Verteidigungszone. Links von ihm steht der Spieler Sandro Zangger von den SC Rapperswil-Jona Lakers. Dieser will Abdelkader daran hindern in eine geeignete Position zukommen und drückt seinen Stock in die Richtung von Justin Abdelkader. Abdelkader drückt diesen zuerst mit seinem Stock weg, doch es kommt zu einem Kontakt mit dem Stock und seinem eigenen Gesicht. Trotz des Kontaktes mit dem Stock von Zangger und dem Gesicht von Abdelkader, ist dessen Reaktion übertrieben. Nach dem Kontakt reagiert Abdelkader verzögert und lässt einiges verspätet seinen Kopf nach hinten fallen. Diese verspätete Reaktion lässt sich nicht auf Grund einer natürlichen Reaktion erklären.

Bereits am Dienstag war Grégory Hofmann eine Busse von 2000 Franken wegen einer Schwalbe aufgebrummt worden. (rem)