EVZ-Fans hoffen auf weiteren Titel Dem Sonntag zum Trotz feierten gestern Abend Tausende EVZ-Fans in der Bossard-Arena lange und ausgelassen den Sieg ihrer Lieblinge beim Cupfinalspiel in Rapperswil. Mittendrin auch die EVZ-Cracks und der Coaching-Staff. Charly Keiser

EVZ-Captain Raphael Diaz bejubelt den Cupsieg. (KEYSTONE/Melanie Duchene) Die Zuger im Freudentaumel: Fabien Schnyder stemmt den Pokal in die Höhe. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Johan Morant im Freudentaumel. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019))) War heute zwar nur Ersatz, kann aber den ersten Titel mit dem EVZ trotzdem feiern: Zugs Tobias Stephan (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Sandro Aeschlimann war auch im Final ein sicherer Rückhalt im Zuger Tor. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Verabschiedet sich sicher mit einem Titel aus Zug: Reto Suri wechselt im Sommer nach Lugano. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Mannschaft des EV Zug bei der Pokalübergabe. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) EV Zug Verteidiger Livio Stadler, links, und Yannick Zehnder, rechts, posieren mit dem Pokal in der Garderobe. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) Reto Suri, links, und Dominic Lammer posieren mit dem Pokal in der Garderobe (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) Tobias Stephan, Sven Senteler und Dominik Schlumpf (v. links) freuen sich (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Zuger feiern vor ihren Fans. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Zuger im Freudenrausch. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) EV Zug Fans feiern den Treffer zum 1-4. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) Die Zuger Fans unterstutzen ihr Team in Blau, die Rapperswil Fans in Rot, waehrend dem Cup-Final in Rapperswil-Jona. (KEYSTONE/Melanie Duchene) Der Siegeszug der Lakers wurde im Final gestoppt. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Rapperswil-Jona Lakers lagen von Beginn weg gegen Zug im Hintertreffen. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Traf zur Vorentscheidung: EVZ-Stürmer Reto Suri. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Zuger machten von Anfang an Druck auf den Rapperswiler Torhüter Melvin Nyffeler - hier der EVZ-Stürmer Brian Flynn. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Zugs Reto Suri checkt Frederic Iglesias. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Der EV Zug war den Lakers oft einen Schritt voraus. Hier führt Jesse Zgraggen die Scheibe. (KEYSTONE/Melanie Duchene) Die Lakers schafften es zu wenig, Zugs Aeschlimman so wir unter Druck zu setzen. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Zuger bejubeln Dennis Everbergs 2:0 - rückblickend bereits die Vorentscheidung. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) 22 Bilder Der EV Zug gewinnt den Schweizer Cup

Wenige Minuten nach dem Start des Vorverkaufs waren die 6100 Tickets für den gestrigen Cup- final zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und dem EV Zug in der Rapperswiler Arena ausverkauft. Damit die Zuger Fans dem Spiel trotzdem gemeinsam folgen konnten, bot der EVZ ein Public Viewing in der Bossard-Arena an, wo das Finalspiel auf einer Grossleinwand zu verfolgen war. Die Fans nutzten das Angebot in riesiger Zahl. Dürften sich doch mehr als 3000 EVZ-Anhänger zum Cup-Hit im Heimstadion eingefunden haben. Diese zählten um 16.59 Uhr die letzten Sekunden des Spiels herunter, klatschten und bejubelten den letztlich klaren 5:1-Erfolg ihrer Lieblinge im «fernen Rapperswil».

Doch das war nur der Anfang: Denn früh war klar, dass das Team und dessen Coaching Staff sowie eine stattliche Anzahl der Matchbesucher aus Rapperswil in die Bossard Arena kommen würden. Um 19.34 Uhr war es so weit: Ein EVZ-Crack nach dem anderen wurde angesagt und mit Applaus auf der Bühne empfangen. Es war der Auftakt zu einem Fest, das noch lange dauerte. Wie lange genau, fiel dem Redaktionsschluss zum Opfer. Schon zuvor war die Stimmung sehr gut. EVZ-Moderator Thomy Jeker lobte die Fans in der Bossard Arena noch bevor der Sieg feststand: «Das ist das geilste Public Viewing, und ihr seid das geilste Publikum der Schweiz.» Das 4:1 von Reto Suri, das die Entscheidung bedeutete, wurde von den Fans wie der Sieg der Schweizer Meisterschaft gefeiert. «Die Chancen stehen gut» Doch wie wichtig ist den Fans der Cupsieg? Noch vor wenigen Jahren verloren die Spitzenteams extra, weil sie keine Energie für den Schlussspurt in der Meisterschaft aufwenden wollten. «Ich bin sehr happy über den Sieg des EVZ im Cup», sagt Sandro Greber. Dies, weil die Zuger vor zwei, drei Jahren unbedingt diesen Cup hätten gewinnen wollen und es nicht geklappt habe. «Doch in diesem Jahr, wo das Ziel nicht mehr so vehement verfolgt worden ist, ist der Cupsieg einfach da.» Die Chancen auf einen weiteren, also den Meistertitel, schätzt Greber gut ein. «In diesem Jahr ist kein Druck vorhanden und das Team ist stark», begründet er.

Die Stimmung in der heimischen Arena:

Es sei nun wichtig, dass der EVZ den Schwung in die Meisterschaft mitnehme und dann den für den Verein wichtigen zweiten Schweizer-Meister-Titel hole, sagt Oliver Balsiger. Und Kollege Dieter Keck fügt an: «Dass der EVZ nach 21 Jahren wieder einmal einen Titel nach Zug geholt hat, ist hochverdient. Zug hatte kein einziges Heimspiel und spielt auch eine sehr gute Qualifikation.» Sie sei ein grosser EVZ-Fan, sagt Corinne Bütler. Sie freue sich sehr über den Cupsieg und fände die Stimmung gewaltig. «Ich mag mir nicht erträumen, wenn hier der Meistertitel gefeiert wird.» Dieser Cupsieg sei der absolute Hammer und ein Start für ein Top-2019, sagt Georges Felber. «Ich hoffe, dass Zug nun auch den Meistertitel holt. Und ich glaube, die Chancen dazu stehen recht gut.»

Die letzten Sekunden des Spiels:

Raphael Diaz stemmt den Pokal in die Höhe:

«Mer wend de Chöbel i de Händ vom Lino gseh»

Spieler und Fans feiern: