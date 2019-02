EVZ-Goalie Aeschlimann: «Dieser Sieg fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag»

Nach dem Cup-Triumph ist bei den Zugern die Erleichterung gross. Den Schwung wollen sie in die entscheidende Meisterschaftsphase mitnehmen. Sven Aregger

Der Zuger Torhüter Sandro Aeschlimann jubelt mit dem Pokal. (Bild: Melanie Duchene/Keystone (Rapperswil-Jona, 3. Februar 2019))

Als die Zuger Spieler im goldenen Konfettiregen den Pokal in die Höhe gestemmt und sich anschliessend ausgelassen von den Fans in der Kurve verabschiedet hatten, kamen sie auf dem Weg zur Garderobe an Patrick Lengwiler und Hans-Peter Strebel vorbei. Lengwiler, der Zuger CEO mit Klubschal um den Hals, und Strebel, der Präsident mit Cupsieger-Kappe auf dem Kopf, nutzen die Gelegenheit und drückten jeden einzelnen Spieler fest an sich. In diesen Gesten lag Freude, aber auch Erleichterung. Es schien, als wäre von den Zugern eine grosse Last abgefallen. Die Last von 21 titellosen Jahren. Captain Raphael Diaz diktierte später in die Mikrofone: «Auf diesen Tag haben wir lange gewartet.»

Natürlich hat der Cup nicht den gleichen Stellenwert wie die Meisterschaft. Aber für den EV Zug ging es auch darum, ein Zeichen in einem Spiel von gehobener Bedeutung zu setzen. Dem Klub war immer wieder fehlende Siegermentalität in entscheidenden Partien vorgeworfen worden, nicht ganz zu Unrecht: In den letzten vier Saisons scheiterte der EVZ trotz guter Qualifikationsphasen dreimal in der ersten Playoff-Runde, der Finaleinzug 2017 war die positive Ausnahme.

Raphael Diaz stemmt den Pokal beim Empfang der Spieler in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Trainer Dan Tangnes wird von den Fans in der Bossard Arena gefeiert. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Reto Suri stemmt den Pokal beim Empfang der Spieler in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Fabian Schnyder stemmt den Pokal beim Empfang der Spieler in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Lino Martschini (Mitte) und seine Teamkollegen beim Empfang der Spieler in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Die Zuger im Freudentaumel: Fabien Schnyder stemmt den Pokal in die Höhe. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) EVZ-Captain Raphael Diaz bejubelt den Cupsieg. (KEYSTONE/Melanie Duchene) Johan Morant im Freudentaumel. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019))) War heute zwar nur Ersatz, kann aber den ersten Titel mit dem EVZ trotzdem feiern: Zugs Tobias Stephan (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Sandro Aeschlimann war auch im Final ein sicherer Rückhalt im Zuger Tor. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Verabschiedet sich sicher mit einem Titel aus Zug: Reto Suri wechselt im Sommer nach Lugano. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Mannschaft des EV Zug bei der Pokalübergabe. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) EV Zug Verteidiger Livio Stadler, links, und Yannick Zehnder, rechts, posieren mit dem Pokal in der Garderobe. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) Reto Suri, links, und Dominic Lammer posieren mit dem Pokal in der Garderobe (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) Tobias Stephan, Sven Senteler und Dominik Schlumpf (v. links) freuen sich (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Zuger feiern vor ihren Fans. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Zuger im Freudenrausch. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) EV Zug Fans feiern den Treffer zum 1-4. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) Die Zuger Fans unterstutzen ihr Team in Blau, die Rapperswil Fans in Rot, waehrend dem Cup-Final in Rapperswil-Jona. (KEYSTONE/Melanie Duchene) Auch während des Public Viewings in der Bossard Arena jubelten die Zuger Anhänger. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Ein junger Zug-Fan schwingt stolz die EVZ-Fahne. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Die Zuger Anhänger in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Zwar nur eine Attrappe, aber trotzdem schön: Der EVZ ist Cupsieger. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Public Viewing in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Public Viewing in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Public Viewing in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Public Viewing in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Public Viewing in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Übersicht vom Public Viewing in der Bossard Arena. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 03. Februar 2019)) Der Siegeszug der Lakers wurde im Final gestoppt. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Rapperswil-Jona Lakers lagen von Beginn weg gegen Zug im Hintertreffen. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Traf zur Vorentscheidung: EVZ-Stürmer Reto Suri. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Zuger machten von Anfang an Druck auf den Rapperswiler Torhüter Melvin Nyffeler - hier der EVZ-Stürmer Brian Flynn. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Zugs Reto Suri checkt Frederic Iglesias. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Der EV Zug war den Lakers oft einen Schritt voraus. Hier führt Jesse Zgraggen die Scheibe. (KEYSTONE/Melanie Duchene) Die Lakers schafften es zu wenig, Zugs Aeschlimman so wir unter Druck zu setzen. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 3. Februar 2019)) Die Zuger bejubeln Dennis Everbergs 2:0 - rückblickend bereits die Vorentscheidung. (KEYSTONE/Melanie Duchene (Rapperswil, 3. Februar 2019)) 37 Bilder Der EV Zug gewinnt den Schweizer Cup

Aeschlimann vertritt Stephan würdig

Doch die Zentralschweizer haben grosse Ziele, der zweite Meistertitel soll nur eine Frage der Zeit sein. Mit den Verpflichtungen von Goalie Lenoardo Genoni und Stürmer Grégory Hofmann für die nächste Saison untermauerten sie ihre Ansprüche. Der Cup-Erfolg sei «ein Schritt in die richtige Richtung», wie Stürmer Fabian Schnyder sagte. Und er ist ein erster Lohn für Dan Tangnes. Der norwegische Trainer hat innerhalb eines halben Jahres eine Mannschaft geformt, die sich durch Geschlossenheit, Stabilität und eine aggressive Spielanlage auszeichnet. Das Kollektiv wirkt so gefestigt, dass es auch Verletzungen von Leistungsträgern wegstecken kann. Fällt ein Spieler aus, springt ein anderer in die Lücke. Das zeigte sich auch im Cupfinal, in dem Sandro Aeschlimann den verletzten Stammgoalie Tobias Stephan vertrat. Aeschlimann hat noch wenig Erfahrung in der höchsten Spielklasse und noch nie ein Playoff-Spiel bestritten, aber unter Tangnes kommt er in dieser Saison regelmässig zu Einsätzen, was sich im Final auszahlte: Der Berner, der nächste Saison die Nummer 1 in Davos werden will, lieferte eine abgeklärte Leistung ab. «Ein Goaliewechsel ist keine grosse Sache mehr. Die Spieler wissen, dass sie auch Sandro voll und ganz vertrauen können», sagte Tangnes.

Die Zuger wollen nun den Schwung des Cup-Triumphs in die entscheidende Meisterschaftsphase mitnehmen. «Wir hoffen, dass wir damit eine Barriere durchbrochen haben»,meinte Tangnes. Und Aeschlimann sagte: «Dieser Sieg fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag.» Klingt so, als wäre mit Zug auch in den Playoffs zu rechnen.