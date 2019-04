EVZ holt schwedischen Topskorer Erik Thorell – Brian Flynn verlässt Club Während der EV Zug den Zuzug des 27-jährigen Schweden Erik Thorell vermeldet, verlässt nach Garrett Roe und Dennis Everberg auch Brian Flynn den Club.

Die schwedische Neuverpflichtung des EV Zugs: Erik Thorell (27). (Bild: PD)

(zar/rem) Der EVZ hat den schwedischen Stürmer Erik Thorell für zwei Jahre verpflichtet, wie der Club am Mittwochnachmittag mitteilt. Der 27-Jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung des schwedischen Traditionsklubs Färjestad BK, mit dem er auch 2010 im Alter von 18 Jahren in der höchsten Liga debütierte - und 2011 den Meistertitel feiern konnte. Die letzten drei Jahre über spielte Thorell in Finnland. Erst für Turku und dann zwei Saisons für HIFK Helsinki, wo er mit 55 Scorerpunkten zweimal hintereinander der Topscorer des Teams war.

Thorell ist 1.78 Meter gross, 81 Kilogramm schwer und gilt laut EVZ-Medienmitteilung als «hart spielender Powerflügel und Teamplayer mit überdurchschnittlichen läuferischen Fähigkeiten und vorbildlicher Einstellung». Kein Wunder freut sich Reto Kläy, Sportchef des EVZ, über die Neuverpflichtung: «Mit seinem Charakter, seinem Speed, seinem intensiven Spiel und seinen Abschlussqualitäten entspricht er genau unserem Anforderungsprofil.»

Wie bereits bekannt, kommunizierten die ZSC Lions am Mittwoch den Zuzug von Garrett Roe. Der Playoff-Topskorer unterschrieb bei den Zürchern einen Zweijahresvertrag. Der EVZ habe eine Vertragsverlängerung mit Roe angestrebt und eine Offerte platziert, jedoch sei man sich nicht einig geworden, so der Club. Auch Brian Flynn verlässt den EV Zug. Flynn stiess erst im Januar mit einem Vertrag bis Ende Saison zum EVZ. Der 30-jährige Center bestritt 26 Spiele (9 Tore / 6 Assists) im Zuger Trikot. Der EV Zug ist zudem an einer Vertragsverlängerung von Carl Klingberg und Pontus Widerström interessiert. Die Vertragsverhandlungen laufen noch.