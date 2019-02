EVZ ist Cupsieger: Die Zuger Klasse schlägt Rapperswils Energie Die Zuger wissen nach 21 Jahren endlich wieder, wie man einen Titel gewinnt. Dieser Cupsieg könnte ein Wendepunkt in der Zuger Eishockeygeschichte sein. Klaus Zaugg

Eigentlich ist es «nur» der Cup. «Nur» ein Spiel. Aber es ist mehr. Viel mehr. Im Rückblick wird sich dieses 5:1 gegen die Lakers als Beginn einer neuen Ära in der Innerschweizer Hockeygeschichte erweisen. Die Zuger haben den ersten Titel seit 1998 auf so überzeugende, ja gnadenlose Art und Weise geholt, dass dieses Spiel wirkt wie die Morgendämmerung einer neuen, grossen Zeit. Eine neue Zeit? Tatsächlich? Der Gegner war doch bloss der Tabellenletzte, der in der laufenden Meisterschaft 55 Punkte weniger auf dem Konto hat. Dieser Sieg kann doch nicht viel mehr als die Erfüllung einer Pflicht sein. Oder?

Aber so ist es nicht. All die Statistiken dieser Saison, die Zug vor diesem Cupfinal zum himmelhohen Favoriten gemacht hatten, zählten gestern nicht mehr. Die Lakers, die vermeintlichen Aussenseiter, waren auf eine ganz besondere Art Titanen. Eine verschworene Gruppe auf einer Mission. Mit diesen Lakers hat der Eishockey-Cup seine Identität bekommen. Mit dem Cupsieg vor einem Jahr hatte sich der Aufsteiger eine Parallelwelt zum tristen Alltag der Meisterschaft erschaffen. Und nun sollte dieses Cup-Märchen seine Fortsetzung finden. Mit einer Titelverteidigung gegen Zug auf eigenem Eis. In sechs Minuten waren alle Tickets für diesen Final verkauft. Und am Freitag hatten die Lakers, sozusagen als Warm-up, die ZSC Lions, den Schweizer Meister, 4:1 besiegt.

Zuger Warnung an die Konkurrenz

Aber Zug war eine Nummer zu gross. Und das sollte für die Konkurrenz eine Warnung sein. Die Zuger haben diesen Titel mit einem ihrer besten Spiele der Saison gewonnen. Es war kein Spektakel-Sieg. Es war ein logischer, zwingender Sieg. Wie auf dem taktischen Reisbrett entworfen. Auf fremden Eis, in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Arena gegen eine Mannschaft, die mit der Energie aus der Begeisterung ihrer Anhänger aufgeladen war. Vor einem Jahr ist hier unter diesen Umständen der HC Davos (der allerdings zuvor fünf Meisterschaftsspiele in sieben Tagen bestreiten musste) im Final mit 7:2 vom Eis gefegt worden.

Der EVZ nutzte seine Chance kaltblütig

Ein Cupsieg als Vorbote für eine neue, grosse Zeit. Zum ersten Mal seit dem letzten Titel von 1998 waren die Zuger dazu in der Lage, ein Spiel zu gewinnen, das sie gewinnen mussten. Eine Chance zu nützen, die es nur in diesem einen Spiel gab. Und sie taten es mit ruhiger, beinahe provozierender Kaltblütigkeit und mit einem Selbstvertrauen, das den Gegner irritierte. Zugs Klasse, Zugs taktischer Verstand siegte über die Emotionen und die Energie des Aussenseiters. Das Spiel war eigentlich bereits nach 3 Minuten und 15 Sekunden entschieden. Torhüter Sandro Aeschlimann verhinderte mit einer grandiosen Reflexparade das 1:0 für die Lakers: Kurz darauf nützten seine Vorderleute das erste Powerplay eiskalt nach nur 9 Sekunden zum 1:0. Es war der Stich ins Herz des Cup-Titanen. Das Ende der Cup-Romantik. Der Einsturz der Parallelwelt der Lakers. Nach 21 Jahren wissen die Zuger endlich wieder, wie man Titel gewinnt.

Rapperswil-Jona – EV Zug 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

6100 Zuschauer (ausverkauft). – SR Wiegand/Lemelin, Obwegeser/Kovacs. – Tore: 4. Martschini (Flynn, Alatalo/Ausschluss Clark) 0:1. 12. Everberg (Lammer, Flynn) 0:2. 18. Lammer (Widerström, Morant) 0:3. 32. Clark (Knelsen/Ausschluss Suri) 1:3. 56. Suri 1:4. 59. Albrecht 1:5 (ins leere Tor). – Strafen: 7-mal 2 plus 10 Minuten (Clark) gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Hächler, Maier; Iglesias, Schmuckli; Gähler, Profico; Helbling, Gurtner; Clark, Knelsen, Wellman; Kristo, Schlagenhauf, Spiller; Mosimann, Mason, Casutt; Primeau, Ness, Hüsler.

Zug: Aeschlimann; Diaz, Morant; Schlumpf, Alatalo; Zgraggen, Stadler; Thiry; Widerström, Albrecht, Suri; Lammer, Flynn, Everberg; Martschini, McIntyre, Simion; Leuenberger, Senteler, Schnyder; Zehnder.

Bemerkungen: Rapperswil ohne Berger (krank) und Gilroy. Zug ohne Klingberg, Zryd, Stephan (alle verletzt) und Roe (gesperrt). – Pfostenschüsse: 48. Knelsen, 59. Hüsler.