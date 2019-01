EVZ plant ohne Fohrler Der EV Zug und der Verteidiger Tobias Fohrler gehen am Saisonende aller Voraussicht nach getrennte Wege. Sven Aregger

Tobias Fohrler wird den EV Zug wohl verlassen. (Bild: PD)

Der Profi-Vertrag des 21-jährigen deutsch-schweizerischen Doppelbürgers läuft aus. In den letzten zwei Saisons hatte Fohrler 76 Meisterschaftspartien in der höchsten Spielklasse bestritten. Doch in dieser Saison kam er nur noch im Farmteam EVZ Academy zum Einsatz. Ein Handicap war, dass er sich vor Meisterschaftsbeginn verletzt hatte. Seither konnte er sich keinen Platz mehr in der National-League-Mannschaft ergattern. Fohrler sieht seine Zukunft nicht in der Swiss League, und Zug will im Farmteam auf jüngere Spieler setzen.

Fohrler, der mit seinen 1,96 m und 103 Kilo ein Mann fürs Grobe ist, stiess 2015 von den Kölner Haien zum EVZ. Er hatte an der U18-WM in Zug und Luzern, wo er für das deutsche Nationalteam spielte, auf sich aufmerksam gemacht. Möglicherweise zieht es ihn im Sommer nach Deutschland zurück.