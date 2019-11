EVZ-Stürmer Dario Simion verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre Der 25-jährige EVZ-Angreifer Dario Simion bleibt den Zugern treu: Seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag hat der Tessiner um zwei Jahre verlängert.

(jwe) «Dario ist ein torgefährlicher und kräftiger Stürmer, der überall einsetzbar ist und sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Ich bin froh, dass wir ihn auch in den nächsten zwei Jahren in unseren Reihen haben.», wird EVZ-Sportchef Reto Kläy in einer Mitteilung zitiert.

Dario Simion geht weiter für den EV Zug auf Torejagd. (Bild: Urs Lindt/freshfocus, 02.11.2019, Bern)

Dario Simion kam auf die Saison 2018/2019 vom HC Davos zum EV Zug und hat bis jetzt in 75 Spielen 29 Scorerpunkte erzielt. 2015 wurde er Meister mit Davos, 2019 Cupsieger mit den Zugern. Am letzten Wochenende gewann er mit der Schweizer Nationalmannschaft den Deutschland-Cup.