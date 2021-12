Eishockey Zugs Meisterspieler Bachofner kehrt in die frühere Heimat zurück – Vertrag bis 2025 bei den ZSC Lions Der 25-jährige Stürmer Jérôme Bachofner unterschreibt bei den ZSC Lions einen Dreijahresvertrag.

Nach drei Saisons beim EV Zug wird Jérôme Bachofner ab nächstem Sommer wieder das Trikot der ZSC Lions tragen. Wie der Zürcher Klub in einer Mitteilung kommuniziert, unterschreibt der 25-jährige Flügel einen Dreijahresvertrag bis und mit Saison 2024/25. Für den Dübendorfer ist es die Rückkehr in seinen Stammklub. Das Lions-Eigengewächs feierte dort 2018 den Meistertitel. In 127 National League-Spielen verbuchte Bachofner 34 Skorerpunkte für die Zürcher.

Jérôme Bachofner kehrte zu den ZSC Lions zurück. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 2. November 2021)

Sportchef Sven Leuenberger lässt sich über den Transfer wie folgt zitieren: «Mit Jérôme gewinnen wir einen schnellen und dynamischen Spieler, der jede Verteidigung aufmischen kann. Seine Skoring-Qualitäten hat er bereits bei uns unter Beweis gestellt – egal ob Junioren, Swiss League oder National League. Jérôme spielt gut Boxplay und kann auch im Powerplay eingesetzt werden.»

«Ich bin sehr glücklich hier in Zug»

EVZ-Sportchef Reto Kläy sah damals in Bachofner ein grosses Entwicklungspotenzial und lotste ihn in die Zentralschweiz. Gegenüber dieser Zeitung hat Bachofner vor zwei Monaten erklärt: «Ich bin sehr glücklich hier in Zug und würde gerne bleiben.» Doch für ihn hatte es beim amtierenden Meister keinen Platz mehr, auch weil Stürmer Marco Müller kurz vor der Vertragsverlängerung steht.

Schweizer Meister wurde der gelernte Autospengler mit der U17-Elit und zweimal mit der U20-Elit der Lions. Mit Zug gewann er in der Saison 2020/21 den Meisterpokal. Für die Schweizer A-Nationalmannschaft lief Bachofner bisher achtmal auf. (pz)