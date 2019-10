EVZ-Stürmer Martschini im Vaterglück Der Zuger Flügel Lino Martschini (26) und seine kanadische Ehefrau Cynthia sind zum ersten Mal Eltern geworden. Sven Aregger

Mit 26 zum ersten Mal Vater geworden: Lino Martschini. (Bild: PD)

Das Mädchen heisst Riley und kam am Mittwochabend kurz vor Mitternacht auf die Welt. Am Freitag wird Martschini im Training zurückerwartet. Der EV Zug empfängt am Samstag in der Meisterschaft den EHC Biel.