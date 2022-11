Service Public Keine Pakete mehr vor die Haustür? Brisante Pläne aus der Stadt Bern werden auch in Luzern geprüft

Um den Verkehr zu entlasten, will die Stadt Bern Hauslieferungen der Post und anderer Logistikunternehmen abschaffen – stattdessen sollen die Pakete in einer zentralen Paketstelle selbst abgeholt werden. Auch in Luzern könnte diese Idee Schule machen.