Halbzeit-, Referees- und Weihnachtsgedanken Halbzeit in der National League. Der EV Zug erfüllt bisher die Erwartungen seiner sehr anspruchsvollen Anhängerschaft. Reto Steinmann

Für die Mehrheit der zwölf National-League-Klubs ist inmitten der Adventszeit bereits Halbzeit. Die Hälfte des Programms der Regular Season ist zurückgelegt. Das nach den beiden Top-Ligen NHL und KHL teuerste Produkt in dieser Branche boomt, die Auslastung der Stadien ist in keiner europäischen Liga höher.

Seinem Selbstverständnis folgend steht der SC Bern am Tabellenkopf. Die ZSC Lions testen praktisch bei jedem Heimspiel die Leidensgrenze auf der Galerie, während in Lugano der Saisonstart wohl auch durch die spätsommerlichen Herbsttemperaturen unbewusst um mehrere Wochen nach hinten verschoben worden ist. Trotz des für die beiden Finalissima-Teams der letzten Saison ungemütlichen Tabellenstandes unter dem Strich ist bislang keine Unruhe ausgebrochen. Man lässt die leitenden Angestellten an der Bande bis auf weiteres gewähren. Bei keinem der zwölf Klubs haben die zuweilen orkanartigen Herbststürme der letzten Wochen einen Coach aus dem Amt gefegt. Das zeugt von Durchblick und Weitsicht in den Chefetagen. Einzig beim Rekordmeister Davos herrscht Unruhe oder zumindest eine Art gespenstische Ruhe. Die Davoser Vordenker sind gefordert. Sie müssen gleichzeitig das sportliche Fiasko verhindern und zeitgemässe Strukturen schaffen – eine Art Bewältigung der Gegenwart und Etappierung der Schritte der Zukunft.

Frei von Sorgen dieser oder anderer Art, erfüllt der EV Zug die Erwartungen seiner sehr anspruchsvollen Anhängerschaft. Es herrscht Ruhe in der Organisation. Im Kielwasser dieser Ruhe wird mit feinster Hand- und Kopfarbeit an der zukünftigen Meistermannschaft modelliert. Neben dem grosszügigen Umgang mit den Boom-Fränkli und dem schönsten Sonnenuntergang als (zug-) kräftige Argumente für einen Wechsel hat sich das in Cham entstehende, von EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel aus der Privatschatulle finanzierte Kompetenzzentrum für Spitzenathletik und Forschung «On Your Marks» (OYM) erwiesen.

Zum Erfolg des hiesigen Produkts zählt auch die gute Arbeit der Regelhüter auf dem Eis. Obwohl die Referees wie die Spieler nicht vor Fehlern gefeit sind, werden ebensolche Fehler auf den Rängen kaum mehr geortet als Grund für die Niederlage. Es gibt keine Kabarettnummern mehr auf dem Eis. Selbst die ewigen Besserwisser halten sich zurück mit Gezeter über vermeintliches Unrecht. Und den notorischen «Fallern» ist mittlerweile zu mehr Standfestigkeit verholfen worden. Während in der vergangenen Saison noch 14 Spieler sanktioniert werden mussten für das Verhalten im Widerspruch zu den physikalischen Gesetzen, sind es im laufenden Championat erst drei. Das Vortäuschen eines Fouls ist eine teure Angelegenheit. Der selbstgewählte Sturz kostet zum Beispiel für einen Spieler mit mehr als 250 National-League-Einsätzen oder einen Ausländer bereits beim ersten solchen Vergehen inklusive Verfahrenskosten 2000 Franken. Im Wiederholungsfall verdoppelt sich die Busse.

Auch weitere Neuerungen im Regelwerk haben sich etabliert, ohne dass es zu grösseren Diskussionen gekommen wäre. Zwei der Änderungen verfolgen den Zweck, das Spiel schnell zu machen bzw. die Dauer der Unterbrüche klein zu halten. Der Goalie darf die Scheibe nicht mehr unnötig blockieren. Der Center beim Anspiel wird nicht mehr weggeschickt wegen falscher Position von Stock oder Schlittschuhen, sondern verwarnt. Im Wiederholungsfalle erhält er eine Zwei-Minuten-Strafe. Zum Schutz der Gesundheit ist eine weitere Änderung implementiert worden. Nebst Check von hinten und Check gegen den Kopf wird auch der Check gegen die Bande mit einer Kleinen Strafe sowie mit einer Zehn-Minuten-Strafe sanktioniert. Freude herrscht im Schweizer Eishockey. Fast alle Voraussetzungen für ein schönes Fest der Liebe und des Lichts scheinen vorhanden. Frohe Weihnachten.