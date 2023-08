HITZIGES WORTGEFECHT EVZ-Express überrollt die ZSC Lions – Grönborg beschimpft Tangnes Der Liga-Dominator zündet im ersten Drittel ein offensives Feuerwerk und führt nach 15 Minuten mit 4:0. Carl Klingberg mit einem Hattrick und Jan Kovar mit vier Assists ragen aus dem Kollektiv heraus. Goalie Robin Meyer gelingt sein Debüt in der National League.

Exklusiv für Abonnenten

EVZ-Stürmer Carl Klingberg markiert drei Tore. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 27. März 2021)

Playoff-Atmosphäre im Hallenstadion: nicht auf den leeren Tribünen, aber auf dem Eisfeld. Zwischen den ZSC Lions und dem EV Zug ist mächtig Zunder drin. In der letzten Minute des zweiten Drittels liefern sich Justin Abdelkader und Raphael Prassl einen Ringkampf. Die Referees bekunden Mühe, die beiden Streithähne zu trennen. Unmittelbar nach der Pausensirene kommt es zur nächsten Auseinandersetzung. Während die beiden Coaches Dan Tangnes und Rikard Grönborg sich auf den Weg übers Eisfeld Richtung Katakomben begeben, liefern sie sich ein hitziges Wortgefecht. Grönborg beschimpft Tangnes und wirft den Zugern das Vortäuschen von Fouls vor. Es fallen einige nicht jugendfreie und zitierwürdige Worte. Tangnes ist kaum zu beruhigen. Wiederum sind die Schiedsrichter gefordert, müssen die beiden skandinavischen Streithälse trennen.

Es ist nicht das letzte Mal, dass sich der Schwede und der Norweger in die Haare kriegen. In der 58. Minute folgt die nächste Schimpftirade des ZSC-Coaches. Er ist mit dem Verhalten der EVZ-Spieler überhaupt nicht einverstanden. «Es ist so peinlich», moniert Grönborg. Die Nerven bei den kriselnden Löwen liegen blank. Die Zürcher haben acht der letzten neun Heimspiele verloren. Die Qualifikation für die Playoffs ist noch längst nicht in trockenen Tüchern.

Rikard Grönborg vs. Dan Tangnes Video: SRF Powerplay

Dan Tangnes: «Das ist Teil des Spiels»

Tangnes will der Auseinandersetzung nicht zu viel beimessen. «Wir hatten eine Diskussion», spielt er das Geplänkel herunter. «Das ist Teil des Spiels.» Er möchte nicht kommentieren, was genau ihm Grönborg zugerufen hat. «Jeder von uns verteidigt sein Team.» Für Tangnes ist die Auseinandersetzung gegessen.

«Auch ich bin ab und an mal laut und habe meine Emotionen nicht unter Kontrolle.»

Er habe grössten Respekt von Grönborgs Arbeit. Für ihn sei die Sache erledigt.

Zum sportlichen Teil: Einen besonderen Abend erlebt Robin Meyer. Der 20-jährige Goalie der EVZ Academy debütiert in der National League. Stammkraft Leonardo Genoni, der zwölfmal in Folge den Kasten hütete, wird eine Verschnaufpause gegönnt. Klar sei Meyer ein bisschen nervös, meint Goalietrainer Simon Pfister einige Minuten vor Anpfiff. «Er muss die Nervosität in positive Energie umwandeln, nicht verkrampfen und Spass haben», sagt Goalietrainer Simon Pfister vor dem Spiel. Einfacher gesagt als getan, doch Meyer zeigt bei seiner Premiere einige starke Paraden. Er wehrt 38 von 40 Schüssen ab. «Seine Körpersprache hat mir gefallen, ich bin beeindruckt», lobt Tangnes seinen Goalie. Komplimente hat er nicht nur für Schlussmann Meyer übrig:

«Es war das sechste Spiel innert neun Tagen, das hat Kraft gekostet. Meine Mannschaft hat das umgesetzt, was ich von ihr verlangt habe.»

Zunächst sind die Fähigkeiten von Torhüter Meyer nicht von Nöten. Das Geschehen spielt sich vor ZSC-Goalie Ludovic Waeber ab. Die noch vor der Saison als Kronfavorit auf den Meistertitel gehandelten Zürcher werden vom EV Zug nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Welch ein Qualitätsunterschied! Nick Shore (7.), Yannick-Lennart Albrecht (12.) und zweimal Carl Klingberg (12./16.) schiessen den Leader mit 4:0 in Front. Die Zürcher wissen nicht, wie ihnen geschieht. Immerhin gelingt dem ZSC durch Topskorer Sven Andrighetto (16.) der 1:4-Anschlusstreffer. Zug dominiert das Startdrittel mit 20:9 Torschüssen.

Jan Kovar distanziert Linus Omark

Mit dem 2:4 durch Doppeltorschütze Andrighetto (33.) keimt bei den Zürchern noch einmal Hoffnung auf, aber nur kurz. Klingberg (35.) stellt mit seinem dritten Treffer den Drei-Tore-Abstand wieder her. Im Schlussdrittel lässt der Liga-Dominator nichts mehr anbrennen. Nach starker Vorarbeit von Kovar lässt Sven Senteler (53.) einen weiteren Treffer folgen. Eine Weltklasse-Darbietung zeigt Liga-Topskorer Kovar mit vier Assists. Er führt die Topskorer-Wertung mittlerweile mit vier Punkten vor Genf-Stürmer Linus Omark an.

Der EV Zug gewinnt auswärts zum neunten Mal in Serie und steht bei 110 Punkten. Er nimmt weiter Kurs auf die Bestmarke des HC Davos aus der Saison 2011/12 (113 Punkte). Die Bündner sind am Dienstag der nächste Gegner.

«Wir werden gut regenerieren, analysieren und gegen Davos voll angreifen»,

sagt Tangnes, dessen Gemüt sich unterdessen wieder beruhigt hat.