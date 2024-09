Interview «Dann fühlen sie sich wie Könige» – das sagt der EVZ-Trainer vor dem Saisonstart Der EV Zug ist diese Saison wieder auf maximalen Erfolg aus. Trainer Dan Tangnes erzählt, wie das funktionieren soll, er spricht über die Qualität der neuen Ausländer – und kritisiert die Genügsamkeit von jungen Spielern.

Dan Tangnes steigt mit dem EV Zug in seine sechste Saison als Headcoach. Bild: Samuel Golay / Keystone (27. 3. 2022)

Am Freitag starten Sie mit dem EV Zug in die Meisterschaft. Was spricht dafür, dass der Klub zum dritten Mal in Ihrer Ära den Titel holt?

Dan Tangnes: Das Team brennt auf die neue Saison und hat Appetit auf Siege und Erfolge. Wir wollen uns für die enttäuschende letzte Saison revanchieren. Wir haben ein paar spannende Neuzugänge, eine perfekte Mischung aus Routiniers und jungen Wilden.

Für EVZ-CEO Patrick Lengwiler ist unbestritten: Der Titel muss das Ziel sein. Gibt es Widerspruch?

Ich wäre nicht mehr hier, wenn wir nicht konkurrenzfähig genug wären, um ganz oben mitzuspielen. Dann wäre es Zeit, meinen Platz für meinen Nachfolger zu räumen. Uns kommt entgegen, dass wir mit dem Wegfall der Champions Hockey League das Energie-Management besser steuern können.

In der letzten Saison ging das Publikum mit dem EV Zug sehr gnädig um. Höchstens vereinzelte Pfiffe waren zu hören – trotz teilweise schwachen Leistungen, die nicht einfach erklärbar waren. Hat Sie das überrascht?

Ja und nein. Die Zuschauer haben wohl gespürt, dass negative Emotionen von den Rängen kontraproduktiv wären. Wir haben uns mit den beiden Titeln Respekt erarbeitet und geniessen viel Kredit bei den Fans. Wir wollen diesen nicht leichtfertig verspielen.

Die ZSC Lions haben mit Denis Malgin ihren Königstransfer präsentiert, auf dem himmelhohe Erwartungen ruhen. Wie heisst der royale Coup des EV Zug?

Den Status eines Königs kann man sich nicht erkaufen, man muss ihn sich erarbeiten.

Durch die Erhöhung von vier auf sechs Ausländer bekommen die Imports ein stärkeres Gewicht. Gerade der Triumph von Genève-Servette hat dies in der letzten Saison untermauert. Wer qualitativ gut aufgestellt ist, ist im Vorteil.

Die Genfer haben das Lob und den Respekt, der ihnen entgegengebracht wurde, vollends verdient. Ihre Ausländer stehen in der Team-Hierarchie ganz weit oben, das ist nicht bei allen Mannschaften in der National League der Fall. Doch man vergisst schnell, dass die Schweizer Akteure bei Servette über sich hinausgewachsen sind. Das ideale Beispiel ist für mich Tanner Richard. Er spielte das beste Hockey seiner Karriere. Weitere Spieler wie Roger Karrer, Simon Le Coultre oder Noah Rod haben zum Erfolg beigetragen.

Ist der EV Zug auf den Ausländerpositionen besser aufgestellt als in der Saison zuvor?

Es ist zu früh, um nach sechs Testspielen ein Fazit zu ziehen. Die nächsten Monate werden Aufschluss darüber geben. Für mich lautet die zentrale Frage: Auf welche Art und Weise machen die Neuen unser Spiel besser? Nehmen wir Andreas Wingerli. Wir erwarten von ihm nicht, dass er Topskorer wird. Und wenn doch, Hut ab! Er wird nicht der Künstler sein, der die gegnerische Verteidigung im Alleingang aushebelt. Doch wenn Wingerli seine Linie besser macht und unser Boxplay verstärkt, ist er ein Gewinn für uns.

Mit Andreas Wingerli (173 cm), Brian O’Neill (175), Marc Michaelis (180) stehen drei ausländische Stürmer im Kader, die nicht die Grössten und Kräftigsten sind. Fehlt es da nicht an der notwendigen Wasserverdrängung?

Die Grösse spielt eine Rolle, es ist aber nicht der einzige Aspekt. Viele haben das Gefühl, die Verpflichtung eines grossen Spielers sei die halbe Miete. Doch so macht man es sich zu einfach. Auch Spieler mit weniger Masse können giftig spielen und den Körper einsetzen. Entscheidend ist, dass die Spieler zu unserer Philosophie und unserer DNA passen. Gut möglich, wird das Thema medial ausgeschlachtet, wenn wir mal eine Niederlagenserie durchmachen müssen. Aber damit kann ich gut leben.

Mit dem Finnen Antti Suomela war ein Weltklasse-Stürmer auf dem Markt, der in der abgelaufenen Saison in Schweden Topskorer wurde. Sie hätten ihn lieber in Zug spielen sehen als nun in Lausanne.

Er war eine Option, schliesslich ist er ein starker Zweiweg-Center mit hoher Spielintelligenz. Wir haben uns mit ihm und ein paar weiteren möglichen Kandidaten unterhalten und haben ihnen unsere Ziele, unsere Visionen aufgezeigt.

Aber?

Wir haben geschaut, was möglich ist. Die Organisation hat ein Budget, das sich nicht einfach so über den Haufen werfen lässt.

Antti Suomela (links) verliert mit Lausanne das erste Saisonspiel auswärts bei Fribourg-Gottéron. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Fribourg, 13. 9. 023)

Ihr System basiert auf Intensität und Energie, das in den Meisterjahren hervorragend funktionierte. Doch Ende letzter Saison war der EVZ platt. Wurden Sie Opfer Ihres eigenen Erfolgs?

(Überlegt.) Teilweise. Das System war nicht das Problem, sondern die Ausführung. Wir müssen uns gegenseitig noch mehr unterstützen. Wir müssen Lösungen finden, um den Puck in den eigenen Reihen zu halten. Auch diese Saison wollen wir druckvoll und schnell spielen, das Spiel diktieren. Wir agieren proaktiv und versuchen, Fehler zu provozieren. Das System gilt es immer weiterzuentwickeln, das ist die grosse Kunst. Schliesslich ist es schwieriger, etwas zu kreieren, als das Spiel des Gegners zu zerstören.

Wie viele Tore gelingen Grégory Hofmann (rechts) in dieser Saison? Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 16. 9. 2023)

Grégory Hofmann konnte sein Potenzial in der vergangenen Saison zu wenig oft abrufen und beklagte fehlendes Abschlussglück. Erwarten Sie eine Steigerung?

Ich finde diese Ansicht unfair, sie wird seinen Leistungen nicht gerecht. Bevor er sich im Champions-League-Halbfinal verletzte, wies er ligaweit den besten Punkteschnitt auf. Leute, die behaupten, er habe kein starkes Jahr gezeigt, sollten zunächst mal die Fakten überprüfen.

Er schiesst nicht mehr so viele Tore wie Jahre davor.

Aber er hat viele Assists beigesteuert. Schauen Sie: Die Liga und jedes Team sind besser geworden. Seine Stärken sind bekannt, der Gegner stellt sich darauf ein.

Ich spüre Ärger.

Es wäre vermessen zu erwarten, dass er jeden Spieltag für die Differenz sorgt.

CEO Lengwiler monierte in seiner Saisonanalyse den schweren Stand der jungen Spieler. Für ihn habe der Konkurrenzkampf zu wenig gut funktioniert.

Er hat recht. Nur muss man den Kontext sehen. Es ist schwieriger, junge Spieler zu integrieren, wenn die Mannschaft unter Dauerdruck steht und sich in einer Negativspirale befindet.

Kritik wurde auch an jungen Spielern geäussert, die zu wenig Biss gezeigt hätten.

Ich führte mit jungen Spielern einige Diskussionen. Es gibt Spieler, die von ihren Rechten sprechen und dabei ihre Pflichten vergessen. Die Erwartungshaltung ist keine Einbahnstrasse. Wenn ein jüngerer Spieler auf der Tribüne sitzt, werde ich ab und zu dafür kritisiert, das kann ich verstehen. Haben aber Junge den Sprung ins Line-up geschafft, dann fühlen sie sich wie Könige. Wichtig ist, demütig zu bleiben und Eiszeit nicht als selbstverständlich zu betrachten.

Leon Muggli ist die Entdeckung der Saisonvorbereitung. Beeindruckend, mit welcher Coolness sich der 17-Jährige ins Kollektiv eingefügt hat. Sind Sie überrascht?

Nein. Sein Talent ist riesengross. Ich hoffe, seine Entwicklung geht weiter. Es wird nicht immer nur aufwärtsgehen, es ist ein Lernprozess. Wir werden ihn dabei eng begleiten.

Der Rummel um ihn wird zunehmen. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Er ist ein geerdeter Typ und soll sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sein Agent wird sich um alles andere kümmern. Von der Persönlichkeit her erinnert er mich stark an Hampus Lindholm, den ich im Nachwuchs von Rögle gecoacht habe. Er war zunächst ein Nobody und wurde dann als Nummer sechs im NHL-Draft 2012 ausgewählt.

Theoretisch könnte es Ihre letzte Saison als EVZ-Coach sein, wenn Sie im Sommer 2024 Ihre NHL-Ausstiegsklausel einlösen.

Wenn ich kein ernsthaftes Angebot habe, verschwende ich keinen Gedanken, was nach dieser Saison passiert. Und ich bleibe realistisch. Wie viele europäische Trainer haben es in die NHL geschafft?

Zwei.

Eben. Natürlich könnte ich mich mehr promoten, ins Schaufenster stellen und auf Welttour gehen. Aber das ist nicht meine Art, ich bin kein Politiker. Wenn ich bereits jetzt auf der Jagd nach dem nächsten Vertrag wäre, könnte ich beim EVZ keine gute Arbeit leisten. Hier in Zug liegt mein Fokus.