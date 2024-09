Klubgeschichte «In der Garderobe wurde es sehr emotional»: So erlebte EVZ-Rekordmann Lino Martschini den aufwühlenden Abend Lino Martschini hat sich in den EVZ-Annalen verewigt. Der Stürmer Rekordmann redet am Tag danach über die erhaltenen Gratulationen, seine Willenskraft und das «Endspiel» am Samstag in Lausanne.

Lino Martschini (rechts) hat ein neues Kapitel EVZ-Geschichte geschrieben – Mitspieler Reto Suri freut sich mit ihm. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 2. März 2023)

Es war ein unscheinbarer Fünf-Meter-Querpass. Doch das Zuspiel hatte eine immense Bedeutung. Mit dem Assist sicherte sich Lino Martschini einen Eintrag ins Geschichtsbuch des EV Zug. Mit dem 487. Skorerpunkt sprang der pfeilschnelle Flügel mit ausgeprägtem Torinstinkt an die Spitze der Allzeit-Skorerliste. «Ein kleiner Mann mit grossem Herz», rühmte Trainer Dan Tangnes den 30-Jährigen.

Mit 168 Zentimeter zwar der kleinste aller EVZ-Profis, überragt er nun den Allergrössten, den «Hockey-Jesus». Die Rede ist von Kultfigur Paul DiPietro, der sich während seines Engagements in Zug diesen Heiligenstatus erarbeitet hatte und insgesamt 486 Skorerpunkte sammelte.

Lino Martschini, ein unvergesslicher Abend liegt hinter Ihnen. Lagen Sie zu Hause noch stundenlang wach?

Nein. Ich konnte rasch abschalten und die Ereignisse sacken lassen. Mit der Familie und Freunden kann ich zu einem späteren Zeitpunkt die Emotionen teilen und auf diesen Meilenstein anstossen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Das kommt mir entgegen, da ich keine Zeit habe, um mir über den Rekord Gedanken zu machen. Ich versuche, alles ein bisschen zu dämpfen. Aber klar, dieser Rekord gibt mir einen Extra-Boost.

Welcher Moment hat Sie am meisten berührt?

Es wurde sehr emotional, als mich die Spieler in der Garderobe in die Arme genommen haben. Da war ich berührt, ein sehr spezieller Augenblick. Aber eigentlich ist diese Bestmarke für mich eine Nebensache und wirft mich emotional nicht aus der Bahn.

Für Sie eine Randnotiz, doch für eine Menge Eishockey-Interessierte etwas Besonderes. Bestimmt wurden Sie von Glückwünschen eingedeckt.

Mehr als an meinem Geburtstag (lacht). Neben Freunden und Bekannten haben mir viele aktive und ehemalige Spieler geschrieben. Die Eishockey-Welt ist klein, man kennt sich. So hat sich beispielsweise Christian Wohlwend gemeldet, unter dem ich in der Junioren-Nationalmannschaft aktiv war. Die grosse Anzahl zeigt schon, dass ich etwas erreicht habe, das vielen Menschen imponiert hat.

Über welche Nachricht haben Sie sich besonders gefreut?

Es wäre jetzt unfair, jemanden herauszupicken.

Hat Ihnen Paul DiPietro seine Glückwünsche überreicht?

Seine Frau hat im Namen der Familie gratuliert. Das hat mich sehr gefreut.

Mit diesem Assist erzielt Lino Martschini den Klubrekord Video: MySports

Am 29. September 2012 sicherten Sie gleich beim Debüt im EVZ-Dress den allerersten Punkt. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag?

Es ist kaum zu glauben, dass dieses Ereignis schon mehr als neun Jahre zurückliegt. Es ist noch sehr präsent in meinem Kopf. Ich war extrem nervös, weil es das erste Spiel bei den Profis war.

Haben Sie damals gedacht, dass sie knapp zehn Jahre später den Allzeit-Punkterekord knacken?

Toreschiessen ist zwar meine Leidenschaft, doch ich hätte es nicht für möglich gehalten.

Welche Eigenschaften waren nötig, um diese historische Bestmarke zu realisieren?

Das Zauberwort heisst Konstanz. Ich konnte über Jahre hinweg mehr oder weniger immer abliefern. Ich lege mir vor einer Saison nie ein Ziel mit der Anzahl Punkten fest, weil ich mich so zu stark unter Druck setzen würde. Und ich verfügte schon immer über einen grossen Willen. Jeden Tag möchte ich besser werden und gebe mich nie zufrieden.

Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung zogen sich im Herbst in die Länge. Hing Ihre EVZ-Zukunft an einem seidenen Faden?

Es hat mehr Zeit erfordert, als ich vermutet hätte. Der EV Zug hat sich die Frage gestellt, was ich ihm noch bringen kann. Nach meiner Rückenoperation wollte der Klub abwarten, das habe ich akzeptiert. Wir kommunizierten immer ehrlich und transparent. Beide Parteien sendeten positive Signale aus. Trotzdem setzte ich mich mit der Frage auseinander: Was wäre, wenn ich keinen Vertrag erhalte? Damit ich nicht plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt werde.

Für Reto Suri war der Auftritt gegen Genf zusammen mit dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League gegen Tampere die beste Saisonleistung. Einverstanden?

Ja, das Spiel gehört in diese Kategorie. Wir sind viel gelaufen und haben eine gesunde Härte und Leidenschaft gezeigt. Das muss der Massstab sein.

In der 52. Quali-Runde geht es am Samstag nach Lausanne. Als der EV Zug letztmals dorthin gereist war, gab es eine 1:6-Klatsche und eine Aussprache in der Garderobe.

Es gehört dazu, auch einmal auf den Tisch zu klopfen. Damals herrschte eine grosse Verunsicherung. Wir hatten Knöpfe in den Beinen. Jetzt stehen wir an einem ganz anderen Punkt.

Der EVZ hat die direkte Playoff-Quali vor Augen. Was stimmt Sie positiv?

Die Saison war bis jetzt ein riesiger Krampf, doch wir können sie immer noch retten. Jetzt gehen wir mit breiter Brust nach Lausanne und wollen das nächste Zeichen setzen.