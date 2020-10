Lausanne verpasst Zug argen Dämpfer Offensiv harmlose Zuger finden kein Rezept, um den Abwehrriegel von Lausanne zu knacken und verlieren das Heimspiel mit 0:3.

Kein Vorbeikommen an Lausanne-Goalie Tobias Stephan. Der ehemalige Zuger feiert einen Shutout. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zug, 16. Oktober 2020)

Einige mögen sich vielleicht noch an das eine denkwürdige Duell zwischen Zug und Lausanne in der letzten Saison erinnern. In der dritten Runde unterlagen die Zentralschweizer mit 5:6. Es war die erste Saisonniederlage. Nach 13 Minuten und 51 Sekunden lagen die Zuger bereits mit 0:4 in Rückstand. Der Arbeitstag von Leonardo Genoni vorbei – Luca Hollenstein ersetzte ihn. Um eines vorweg zu nehmen. Zugs Goalie musste nicht frühzeitig seinen Platz räumen. Damals hatte Lausanne-Stürmer Cory Emmerton mit vier Assists massgeblich Anteil am Spielausgang.

Und auch am Freitagabend hatte der Kanadier seinen Stock im Spiel. In der 19. Minute spedierte Robin Grossmann den Puck in den Slot, wo ihn Emmerton ins Tor abfälschte. Die Art und Weise wie die Führung der Gäste zu Stande kam, passte zum Spielgeschehen im ersten Drittel. Wenige nennenswerte gefährliche Aktionen und ein ausgeglichenes Schussverhältnis (7:7). Die taktisch gut eingestellten Mannschaften neutralisierten sich und liessen nur wenige Torchancen zu. Der EV Zug tat sich schwer mit der Spielweise der Romands.

Tobias Stephan hält gegen Ex-Kollegen dicht

Das zweite Drittel begann so, wie die ersten 20 Minuten geendet haben: mit einem Tor der Westschweizer. Weil Jan Kovar 13 Sekunden nach Wiederbeginn für einen Bandencheck eine 2 plus 10-Minuten-Strafe kassierte, durfte Lausanne Powerplay spielen und erhöhte mit der ersten Überzahl des Abends auf 2:0. Nach Pass von Charles Hudon netzte Brian Gibbons ein. Für Hudon war es die Premiere im Lausanne-Dress. Der 26-jährige Kanadier wurde diese Woche verpflichtet. Er stand zuletzt für die Montréal Canadiens in der NHL auf dem Eis. Für sie hat er in der letzten Saison insgesamt 17 Spiele absolviert. Am Freitag durfte er bereits in der 1. Sturmlinie an der Seite von Denis Malgin und Brian Gibbons auflaufen. Hudon krönte seinen ersten Einsatz mit einem Assist und dem 3:0 kurz vor Schluss ins verwaiste Zuger Tor.

Zwar feuerte der EV Zug im Mitteldrittel 15 Schüsse auf das Tor von Tobias Stephan, doch er konnte jeden entschärfen. Die EVZ-Spieler fanden ein ums andere Mal in ihrem Ex-Teamkollegen ihren Meister. Stephan erwischte einen hervorragenden Abend. Im letzten Drittel hätte Zugs Topskorer Grégory Hofmann nochmals Spannung in die Partie bringen können. Sein Versuch landete jedoch am Pfosten.

EV Zug tut sich schwer mit dem Toreschiessen

«Wir haben unsere Chancen gehabt, der letzte Zwick hat gefehlt», meinte Captain Raphael Diaz nach dem Spiel. Stürmer Sven Senteler pflichtete ihm bei. «Vor dem Lausanne-Tor agierten wir zu wenig gefährlich und manchmal zu umständlich. Leider konnten wir aus den Abprallern von Tobias Stephan keinen Profit schlagen.» Die Zuger hätten am Freitag wohl lange gegen die Romands anrennen können. Ein Tor wollte nicht fallen. Lausanne agierte in der Defensive solid, clever und konsequent. Und schlug in der Offensive im richtigen Augenblick zu. Teilweise wirkte der EV Zug in den Aktionen träge, kraft- und ideenlos. «Uns ist es nicht gelungen, genug Emotionen auf das Eis zu bringen», sagte Raphael Diaz. Sven Senteler ergänzte: «Wir hatten nicht genug Feuer, so wie im Spiel gegen Bern.»

Acht Tore in vier Spielen sind eine dürftige Ausbeute gemessen an den Ansprüchen des EV Zug. «Offensiv können wir definitiv viel mehr leisten, als wir es bislang gezeigt haben», erklärte Raphael Diaz.

Auch das Überzahlspiel funktionierte nicht so gut wie in den vorangegangenen drei Partien. Zu umständlich und fehlerhaft agierte das Heimteam bei einem Mann mehr auf dem Eis.

Auch die knapp 3000 Zuschauer fanden wenig Gefallen am Gebotenen und brachten ihren Ärger immer wieder zum Ausdruck. «Wir dürfen jetzt nicht alles schlecht reden und werden heute vor der Partie die Niederlage analysieren und unsere Lehren daraus ziehen.» Schon heute Abend auswärts gegen Ambri-Piotta hat der EV Zug die Gelegenheit, sich für den schwachen Heimauftritt zu rehabilitierten. «Wir werden eine Reaktion zeigen», so Raphael Diaz.

EV Zug – Lausanne 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

2913 Zuschauer. – SR Wiegand/Nikolic, Schlegel/Cattaneo.

Tore: 19. Emmerton (Grossmann, Kenins) 0:1. 22. Gibbons (Hudon/Powerplaytor) 0:2. 59. Hudon 0:3 (ins leere Tor).

Strafen: 2-mal 2 plus 10 Minuten (Kovar) gegen Zug, 5-mal 2 plus 10 Minuten (Douay) gegen Lausanne.

EV Zug: Genoni; Cadonau, Alatalo; Diaz, Geisser; Schlumpf, Gross; Zgraggen; Simion, Kovar, Hofmann; Martschini, Senteler, Klingberg; Thürkauf, McLeod, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder.

Lausanne: Stephan; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger, Antonietti; Gibbons, Malgin, Hudon; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Maillard, Almond; Leone, Jäger, Douay.

Bemerkungen: Zug ohne Stadler und Thorell (beide verletzt). Zug von 57:55 bis 58:04 ohne Torhüter.