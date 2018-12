Zug baut gegen Lugano die Erfolgsserie aus und übernimmt die Tabellenspitze Beim 4:0 gegen Lugano feiert der EV Zug den fünften Meisterschaftssieg in Folge und übernimmt die Leaderposition. Ein Doppelschlag innert 66 Sekunden bringt die Entscheidung. Sven Aregger

Doppeltorschütze Sven Senteler klatscht bei den Teamkollegen ab. (Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 17. Dezember 2018)) Lino Martschini, Dario Simion, Dennis Everberg, Sven Senteler und Santeri Alatalo feiern einen Treffer des EVZ. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Dezember 2018)) Dominik Schlumpf und Tobias Stephan wehren einen Angriff ab. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Dezember 2018)) David McIntyre verpasst den Treffer. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Dezember 2018)) Zugs Goalie Tobias Stephan und Jesse Zgraggen freuen sich über den Sieg. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Dezember 2018)) Mauro Jörg und Zugs Dominic Lammer im Zweikampf (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Dezember 2018)) Tobias Stephan pariert einen Schuss von Jani Lajunen. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Dezember 2018)) Zugs Johan Morant in Aktion (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Dezember 2018)) Assistenztrainer Josh Holden und Cheftrainer Dan Tangnes (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Dezember 2018)) 9 Bilder EV Zug - HC Lugano 4:0

Da war er also, Grégory Hofmann. Zum ersten Mal traf der Lugano-Topskorer auf seinen künftigen Arbeitgeber, seit der EVZ die Verpflichtung des begehrten Stürmers vor zwei Wochen offiziell bekannt gegeben hatte. Hofmann stand deshalb unter besonderer Beobachtung im dritten Meisterschaftsduell der beiden Teams. Der Flügel hatte in den letzen 13 Spielen immer mindestens einen Skorerpunkt gesammelt. Aber ausgerechnet gegen Zug endete seine Serie. Und wenn Hofmanns Punkte fehlen, verheisst das nicht zwingend Gutes für seinen Klub. Der kriselnde HC Lugano bleibt nach der gestrigen 0:4-Niederlage unter dem Strich, nur eines von zwölf Auswärtsspielen konnte er für sich entscheiden. Und es stellt sich die Frage, wie lange es noch dauert, bis der Geduldsfaden von Präsidentin Vicky Mantegazza reisst. Der glücklose Trainer Greg Ireland kann sich auf ungemütliche Weihnachten einstellen.

Der EV Zug hingegen ist in diesen Tagen weitgehend frei von Sorgen, er hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und führt nun die Tabelle in der National League an. «Das fühlt sich natürlich gut an», sagte Verteidiger Santeri Alatalo. «Aber wir wollen mehr. Unsere Arbeit ist noch lange nicht erledigt.»

Goalie Stephan feiert vierten Shutout

Die Differenz in dieser über weite Strecken ausgeglichenen Partie machten die Zuger mit einem Doppelschlag innert 66 Sekunden im zweiten Drittel. Sven Senteler und Alatalo trafen während einer fünfminütigen Überzahl. Vor dem Powerplay war der Stock von Luganos Elia Riva zwischen die Beine von Dominic Lammer geraten, was zur verhängnisvollen Strafe (inklusive Restauschluss) gegen den Verteidiger führte.

Lugano drückte im letzten Abschnitt auf den Anschlusstreffer, aber der EVZ überstand diese Phase schadlos. Dank des nötigen Glücks – und auch dank des starken Goalies Tobias Stephan, der seinen vierten Shutout feierte. «Mit Tobi im Tor haben wir jeden Abend die Chance auf den Sieg», lobte Alatalo. Reto Suri und Senteler mit seinem zweiten Treffer sorgten am Ende für klare Verhältnisse.

Die Zuger traten nur mit drei Ausländern an, weil neben dem Langzeitverletzten Carl Klingberg auch Garrett Roe pausieren musste. Er spürt noch die Nachwehen eines Checks gegen den Kopf aus dem Spiel in Davos, über seine Rückkehr wird von Spiel zu Spiel entschieden. Die neuerlichen Absenzen passen zur Zuger Verletzungsmisere bei den Ausländern: In neun der 25 Meisterschafspiele standen weniger als vier Importspieler zur Verfügung. Sportchef Reto Kläy sucht derzeit einen Ersatz für Klingberg, dafür müsste der Klub die siebte und zweitletzte Ausländerlizenz einlösen.

Telegramm und Rangliste:

Zug - Lugano 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Rangliste: 1. Zug 25/51. 2. Bern 25/50. 3. Biel 26/46. 4. Lausanne 26/43. 5. SCL Tigers 25/42. 6. Fribourg-Gottéron 27/41. 7. Ambri-Piotta 25/40. 8. Genève-Servette 27/38. 9. ZSC Lions 24/37. 10. Lugano 25/35. 11. Davos 25/20. 12. Rapperswil-Jona Lakers 26/16.