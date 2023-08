Eishockey «Ich wollte ihn schon immer in meinem Team haben»: Lugano-Trainer McSorley überhäuft Ex-Zuger Alatalo mit Lobeshymnen Der langjährige Zuger Abwehrspieler Santeri Alatalo ist ligaweit der produktiveste Schweizer Verteidiger. Seit zwei Jahren im Besitz der Schweizer Staatsbürgerschaft, steht er nun vor seiner OIympia-Premiere.

Exklusiv für Abonnenten

Santeri Alatalo trifft am Samstag mit dem HC Lugano auf seinen Ex-Klub EV Zug. Bild: Anthony Anex / Keystone (Fribourg, 22. Dezember 2021)

«Es war die beste Saison in meiner Karriere», schaute Santeri Alatalo zwei Tage nach dem Meistertitel auf seine Darbietungen im Dress des EV Zug zurück. Dort, wo er während acht Jahren seine Schlittschuhe schnürte. Dem Verteidiger gelangen in der Qualifikation stolze 32 Skorerpunkte, in den Playoffs kamen acht hinzu – Bestwert in der Karriere des schweizerisch-finnischen Doppelbürgers. Geht es noch besser? Man muss kein Prophet sein, um die Frage mit Ja zu beantworten. Alatalo sammelt nach wie vor Punkte in einer beeindruckenden Konstanz. Nach 33 Spielen hat Luganos Neuzugang bereits 29 Punkte auf dem Konto. Teamintern können nur die Stürmer Mark Arcobello (31) und Luca Fazzini (30) bessere Bilanzen aufweisen. Er ist gar der produktivste Schweizer Verteidiger in der Liga. Und trotzdem sagt Alatalo selbstkritisch:

«Der Start war schwierig, ich hatte hohe Erwartungen an mich selber. Ich bin noch nicht zufrieden.»

Damals beim Gewinn des Meistertitels mit dem EVZ musste der 31-Jährige das dritte und entscheidende Playoff-Finalspiel gegen Genève-Servette als äusserst nervöser Zuschauer auf der Tribüne verfolgen, weil er wegen eines Checks gegen den Kopf gesperrt war. In den Drittelspausen musste er sich ablenken, ein bisschen spazieren gehen, um sein Gemüt zu beruhigen, «sonst hätte ich es nicht mehr ausgehalten», sagte er hinterher.

«Ein intelligenter, kompletter Spieler»

Acht Monate später spaziert Alatalo vor allem am Luganersee entlang, zusammen mit Ehefrau Heli. In der kleinen Gemeinde Paradiso hat er sich einquartiert. Seit kurzem sind sie zu dritt unterwegs. Ende September kam das Mädchen Alissa zur Welt. An das Leben unter Palmen hat sich der Hockeyprofi gewöhnt. «Ich geniesse die Zeit mit der kleinen Familie», sagt Alatalo.

Der Verteidiger verabschiedete sich mit dem EVZ-Meistertitel Richtung Lugano. Bild: Pascal Muller / Freshfocus

Beim EV Zug hat er spielerisch wie auch menschlich eine Lücke hinterlassen. Angesprochen auf die Qualitäten und den Stellenwert des Verteidigers, gerät Lugano-Trainer Chris McSorley ins Schwärmen. «Er ist sehr variabel einsetzbar. Seine Führungsqualitäten sind auf dem Eis genauso wichtig wie neben dem Eis. Ein intelligenter, kompletter Spieler, den sich jeder Trainer wünscht.» Von einem «Glücksfall» spricht der hockeyverrückte Kanadier und outet sich als «grösster Fan» von Alatalo. Vor Jahren, als McSorley noch bei Genève-Servette den Taktstock in der Hand hielt, hatte er ihn auf seiner Favoritenliste gehabt.

«Ich wollte Santeri Alatalo schon immer in meinem Team haben.»

Während Alatalo unter der Ägide von Dan Tangnes sehr viel Vertrauen genoss und aus dem Schatten von Captain Raphael Diaz sprang, ist das bei McSorley nicht anders. Er bekommt die meiste Eiszeit und orchestriert das Powerplay an der blauen Linie. Was Alatalo an McSorley besonders imponiert, sind seine Kenntnisse über das Schweizer Hockey: «Ich bin immer wieder erstaunt, was er alles weiss.»

Soll beim HC Lugano die eine lange titellose Durststrecke beenden: Chris McSorley. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus

HC Lugano: In zehn der letzten elf Spiele gepunktet

Die Fans des HC Lugano haben genug vom Mittelmass. Mit der Anstellung von McSorley will Lugano zur Tabellenspitze aufschliessen und lancierte unter anderem mit der Verpflichtung von Alatalo, Daniel Carr und Mirco Müller den Grossangriff. Die Tessiner lechzen seit über 15 Jahren nach dem Titelgewinn. «Die Fans haben sehr hohe Erwartungen. Nur der Titel ist gut genug», spürt auch Alatalo.

Zu Saisonbeginn war vom «Grande Lugano» noch wenig zu sehen. Bis zur Nati-Pause Mitte November reihten die Tessiner Niederlage an Niederlage – es herrschte Krisenstimmung. «Wir benötigten Zeit, bis alle Spieler das neue System verinnerlicht haben», nennt Alatalo einen Grund für das Tief. An die höchste Saisonniederlage (1:6) am 2. November in Zug, Luganos Gegner am Samstag, erinnert er sich: «Da passte überhaupt nichts zusammen. Wir wollen uns für diese Schmach revanchieren.» Im Dezember hat sich das Team gefangen, die Formkurve zeigt seitdem nach oben. In zehn der letzten elf Partien hat Lugano immer mindestens einen Punkt geholt.

Alatalo steht vor Olympia-Premiere

Seit März 2020 besitzt Alatalo die Schweizer Staatsbürgerschaft. Als Krönung einer beeindruckenden Saison erhielt er letztes Jahr sein erstes WM-Aufgebot für die Schweizer Nati. Nun winkt gar die erste Olympia-Teilnahme. Während der Verteidiger dem Entscheid von Nati-Coach Patrick Fischer gelassen entgegenblickt – «ich nehme es, wie es kommt» – hat sein Trainer eine klare Meinung zu dieser Thematik. «Er hat sich die Teilnahme klar verdient. Ich wäre sehr überrascht, wenn er nicht im Flugzeug nach Peking sitzen würde», sagt Chris Mc Sorley.