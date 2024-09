Torspektakel «Wir waren fahrlässig und haben Geschenke verteilt»: Ein Zuger Abend mit Pleiten, Pech, Pannen und sechs Gegentoren Hockey-Wahnsinn in der Bossard-Arena. Bei der Final-Reprise zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions fallen zehn Tore. Zug unterliegt mit 4:6.

Linienrichter Michael Stalder macht Platz für Simon Bodenmann (links) und Tobias Geisser. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 27. November 2022)

Vor dem Spiel war die Befürchtung da, dass dem Duell zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions viele Zuschauende fernbleiben würden. Einerseits wurde die Begegnung im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, andererseits hatte Hockey mit dem WM-Fussballkracher Spanien gegen Deutschland grosse Konkurrenz. Sah man sich im Rund der Arena etwas um, waren viele damit beschäftigt, das Fussballspiel auf ihrem Smartphone zu verfolgen.

Doch auf dem Eis war wesentlich mehr Action zu sehen. Während die beiden Fussballmannschaften mit Toren geizten (1:1), fielen in der Bossard-Arena fünfmal so viele Treffer. 4:6 lautete schliesslich das Skore. Jenen 6850 Fans, die den Weg ins Stadion gefunden hatten, wurde eine Menge Unterhaltung und einige Kuriositäten geboten. Lino Martschini haderte:

«Bei einigen Toren hatten wir viel Pech. Das Positive ist, wir haben nicht aufgegeben, doch in der Defensive waren wir fahrlässig und verteilten Geschenke.»

Tangnes: «Der Puck war nicht unser bester Freund»

Das erste Drittel war eines der verrücktesten überhaupt in dieser Saison. Kein Witz: Der EV Zug traf im ersten Drittel viermal in die Netzmaschen und doch lag er mit 1:3 im Rückstand. Obwohl es im Eishockey keine Eigentore gibt, kann der EV Zug die drei Gegentore in dieser Kategorie verbuchen. Trotz Niederlage hatte Trainer Dan Tangnes den Humor nicht verloren. «Wenn man sechs Tore kassiert, kann man nicht gewinnen. Mein Team hat Moral gezeigt. Während wir am Samstag in Rapperswil das Glück in Anspruch nehmen mussten, war der Puck diesmal nicht unser bester Freund.»

Der Reihe nach: In der 4. Minute wurde Willy Riedis Abschluss von Grégory Hofmanns Stockschaufel unhaltbar für Goalie Leonardo Genoni ins Tor abgelenkt. Für den Stürmer war es bereits der achte Saisontreffer – teaminterner Bestwert. In der letzten Saison blieb er in insgesamt 20 Partien ohne Skorerpunkt. Der 24-Jährige ist einer der Aufsteiger bei den Löwen. Vor einigen Jahren war noch unklar, ob er jemals den Sprung ins Fanionteam schaffen würde. «Er hat eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Nicht nur sein spielerisches Talent ist gross, sondern er passt mit seinem tollen Charakter gut in die Mannschaft», sagt ZSC-Chef Peter Zahner. Nur logisch, dass der Klub mit dem Zürcher Junior bis 2026 verlängerte.

Zwar glich Hofmann in Überzahl aus, doch der EV Zug agierte erneut unglücklich. Von Brian O’Neills Rücken prallte der Puck über die Linie. Doch dem Ungemach nicht genug: Einen Querpass eines Zürchers lenkte Samuel Kreis mit dem Schlittschuh ins eigene Tor ab. Der Höhepunkt einer nicht enden wollenden Serie von Pleiten, Pech und Pannen. Es war bei Weitem nicht so, dass sich die ZSC Lions den Zwei-Tore-Vorsprung nach den ersten 20 Minuten durch mehr Spielanteile und Torchancen verdient hätten. Dario Simion beispielsweise hatte nach nur 17 Sekunden die Führung auf dem Stock und Topskorer Jan Kovar vergab Minuten danach aus vielversprechender Position.

Tor von Simion wegen Offside annulliert

Auch der Mittelabschnitt hatte es in sich. Die 4:2-Gästeführung verkürzte Sven Senteler zwölf Sekunden später. Als Peter Cehlarik in der 31. Minute zum 4:4 ausgleichen konnte, schüttelte Peter Zahner oben auf der Medientribüne ungläubig den Kopf. «Unglaublich wie viele Fehler produziert werden.» Die beiden Defensiven agierten in vielen Szenen fahrig. Obwohl beim EV Zug die Personaldecke in der Abwehr ausgedünnt ist, spielten Stammkräfte wie Christian Djoos, Tobias Geisser oder Livio Stadler fern von ihrem Leistungsniveau.

In der zweiten Drittelspause glaubte EVZ-Sportchef Reto Kläy noch an die Wende und tippte auf einen 6:5-Heimsieg. Seine Prognose schlug fehl. Der Treffer von Dario Simion wurde wegen eines Offsides annulliert. Nur eine halbe Minute später stand es aus Zuger Sicht 4:6. 210 Tage nach der legendären siebten Playoff-Partie generierte die Final-Reprise viel Spektakel, doch keinen Ertrag für den EV Zug. Dennoch spendete hinterher das Publikum aufmunternden Applaus. Tangnes’ Fazit:

«Es ist schwierig, das Spiel zu analysieren. Die vielen Verletzungen dürfen keine Ausrede sein, wir haben noch viel zu tun.»