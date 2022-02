neues Konzept Mehr Profitrainer werden eingestellt – so will der EV Zug den Nachwuchs noch besser machen Ab der Saison 2022/23 stellt der EV Zug kein Farmteam mehr. Nun hat der Klub präzisiert, wie er diese Lücke schliessen will.

Die EVZ Academy (im Bild Stürmer Simon Wüest) wird Ende Saison aufgelöst. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 30. Januar 2022)

Das Farmteam EVZ Academy findet in der Swiss League keinen Platz mehr. Ende Saison wird es zurückgezogen. Das durch den Wegfall entstehende Vakuum soll mit einem neuen Nachwuchs-Konzept gefüllt werden (wir berichteten). «Wir wollen in der Nachwuchsförderung die Nummer eins bleiben», sagte Sportchef Reto Kläy im Dezember gegenüber dieser Zeitung. Die Nachwuchsspieler sollen in Zukunft früher an das National League-Niveau herangeführt werden. Dafür werden ab der Saison 2022/23 schon auf den unteren Stufen mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt.

In einer Mitteilung konkretisiert der EV Zug das Vorhaben. Der Kernpunkt im neuen Ausbildungskonzept 2.0 in der «The Hockey Academy»: Bei den U17- und U20-Elitejunioren, den nach dem Rückzug des Farmteams verbleibenden zwei Nachwuchsteams im Bereich Leistungssport, stehen in den Trainings ab der Saison 2022/23 drei bis vier Coaches auf dem Eis. Der Headcoach, der Head of Development und der Goalie-Coach – alle drei sind vollamtlich beim EVZ angestellt. Zusätzlich unterstützt wird das Trio durch Coaches mit Milizstatus. «Das gibt viel mehr Möglichkeiten für die individuelle Ausbildungsarbeit mit den Spielern und im Endeffekt auch einen besseren Output», sagt Kläy.

Aufholbedarf in der Juniorenbetreuung

Wie viele finanzielle Ressourcen der EV Zug in das neue Konzept steckt, dazu hält sich der Sportchef bedeckt. Nur so viel: Es sind weniger als die rund 1,2 Millionen Franken Aufwand, die das Farmteam pro Saison gekostet hatte.

Weil das Konzept mit den vier Coaches (Dan Tangnes, Josh Holden, Niklas Gällstedt, Simon Pfister) bereits im National-League-Team gut funktioniert, soll die Zielstruktur mit drei bis vier Coaches mit der Zeit auch auf den Nachwuchsstufen U15 und jünger eingeführt werden. Roland Schmid, Leiter «The Hockey Academy», verspricht sich gerade von der intensivierten Betreuung auf den unteren Stufen den grössten Nutzen.

Für Schmid wird mit dem neuen Konzept das ganze Ausbildungsprogramm «The Hockey Academy» aufgewertet: «Im schulischen und athletischen Bereich sind wir in Bezug auf die personellen Ressourcen bereits heute optimal aufgestellt. Wenn junge Spieler sehen, dass sie schon mit 14 bis 16 Jahren, wenn es um die Qualifikation für einen Platz in der Hockey-Akademie geht, sportlich so professionell ausgebildet werden, erhält die Nachwuchsausbildung beim EVZ noch mehr Anziehungskraft.»

Ted Suihkonen als Bindeglied zwischen den Teams

Ted Suhkonen, Head of Development beim EVZ. Bild: PD

Eine Schlüsselrolle im neuen Ausbildungskonzept spielt der Head of Development. Für diese Position hat der EVZ im letzten Dezember den schwedisch-amerikanischen Doppelbürger Ted Suihkonen engagiert. Der 44-Jährige führt den Bereich Leistungssport mit der U20- und U17-Elit. Er hat aber auch wichtige Berührungspunkte mit dem National-League-Team und dem Team U15-Elit. «Er arbeitet auch mit den Spielern, die auf dem Sprung in die Hockey-Akademie oder von dort in die erste Mannschaft sind», erklärt Schmid und betont:

«Wichtig ist, dass er mit allen Teams täglich auf dem Eis steht. Es ist kein Bürojob.»

Als Unterstützung für den Head of Development wird noch eine zusätzliche Person im Bereich Youth Development gesucht. Diese soll dafür sorgen, dass auf den Stufen U15 und jünger einheitlich trainiert wird und alle Coaches auf diesen Stufen unterstützt werden.

Weitere personelle Entscheide wurden getroffen: Fabio Schumacher kehrt, wie von unserer Zeitung bereit angekündigt, in der nächsten Saison als Headcoach zur U20-Elit zurück. Thomi Derungs bleibt als Headcoach für die U17-Elit verantwortlich, Sven Lindemann für die U15-Elit und Matthias Hügli für die U13-Elit. Goalie-Coach in der Hockey-Akademie ist weiterhin Marco Mathis, als Goalie-Coach im Bereich Nachwuchs ist Fabian Balmer zuständig. (pz)