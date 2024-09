Video: MySports

NL-Qualifikation Der EV Zug qualifiziert sich direkt für die Playoffs: So spielt der Meister wieder um den Titel Der EV Zug schlägt Lausanne im letzten Quali-Spiel 5:0. Mit einer Spielweise, wie man sie vor einem Jahr zuletzt gesehen hat.

Die Spieler des EV Zug bejubeln den vierten Treffer durch Tobias Geisser (Dritter von links). Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (4. 3. 2023)

Der Schlussabschnitt lief, interessant war die Partie nun nicht mehr, zu fest hatten die Zuger den Gegner im Griff. In der 54. Minute wurde Justin Abdelkaders Pass auf Jan Kovar zwar von Lausanne-Verteidiger Lukas Frick abgefangen, doch von seinem Stock glitt der Puck ins eigene Tor zum 0:5 – sinnbildlich für einen total verunglückten Samstagabend für das Heimteam.

Nach Auftritten wie jenen dieser Woche ist man geneigt, zu sagen: Dieser EVZ kann wiederum um den Schweizer Meistertitel mitspielen. Abgeklärt, konzentriert und kaltblütig, so wie man ihn in der Saison 2021/2022 so oft beobachten konnte. In der entscheidenden Phase konnte der EV Zug zulegen. Die Ruhe, die Trainer Dan Tangnes auch in schwierigen Phasen ausgestrahlt hatte, zahlte sich schliesslich aus.

Der EV Zug steht definitiv in den Playoffs. Gegen ein schwaches Lausanne feierte er in dieser «Welschlandwoche» nach Siegen gegen Fribourg-Gottéron (4:2), Genève-Servette (6:1) und nun auch gegen die Waadtländer den dritten Vollerfolg. Das reichte, um den letzten direkten Playoff-Platz im quasi letzten Moment den Freiburgern noch abzujagen.

Hochkonzentrierte Zuger gehen schnell 3:0 in Führung

Zug trifft ab nächster Woche auf Rapperswil-Jona, während sich Fribourg, Bern, Lugano und Aufsteiger Kloten diese Woche um die zwei verbleibenden Plätze (best of 3) streiten. Den Zugern kommt die Pause nach einer intensiven Phase (fünf Spiele in acht Tagen) nicht ungelegen. «Diese Erholung brauchen wir, um etwas zur Ruhe zu kommen. Nun können wir uns mental wieder auffrischen», gibt sich auch EVZ-Verteidiger Tobias Geisser erleichtert. «So können wir uns in aller Ruhe auf die Playoffs vorbereiten.»

Von grossem Vorteil war aber auch, dass Fribourg und nicht Zug in dieser Schlussrunde auf fremde Hilfe angewiesen war. Ungewiss war, wie Lausanne auf die 1:8-Kanterniederlage vom Donnerstag in Biel reagieren würde. Da es für den Lausanne HC in dieser Partie um alles (Pre-Playoffs) oder nichts (Saisonende) ging, mussten sich die Gäste auf erbitterte Gegenwehr einstellen. Doch weit gefehlt: Hochkonzentrierte Zuger liessen von Beginn weg keine Zweifel offen, wer unbedingt als Sieger vom Eis gehen wollte.

Niklas Hansson, Jan Kovar, Torschütze Dario Simion und Lino Martschini (Zug) jubeln nach dem Tor zum 0:2. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (4. 3.2023)

Bereits in der dritten Minute lenkte Yannick Zehnder einen Schuss von Nico Gross zur Führung ab. Dario Simion nach grossartiger Vorarbeit Lino Martschinis (12.) und Dario Allenspach auf Pass von Zehnder (18.) rundeten dieses Startdrittel ab. Simion hatte sogar noch Pech mit einem Pfostenschuss. Lausanne rutschte zu diesem Zeitpunkt in der Blitztabelle auf den 11. Platz ab, der das Saisonende nach dieser 52. Partie bedeutet.

So blieb es auch nach dem zweiten Spielabschnitt, Zug erhöhte durch Tobias Geisser auf 4:0 (32.). Es war bereits der achte Saisontreffer des produktiven Engelbergers, der einst von seinem inzwischen verstorbenen Juniorentrainer Leo Schumacher vom Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert wurde. «Es gibt Phasen, in denen die Pucks nicht reingehen wollen. Nun klappt es wieder, solche Sachen gleichen sich während einer Saison aus», so der 1,96 Meter grosse 24-Jährige.

Tobias Stephan beendet seine Goaliekarriere

Den Lausannois wurde knapp zwei Minuten nach dem 4:0 der vermeintliche Treffer zum 1:4 aberkannt. EVZ-Goalietrainer Simon Pfister funkte «Torhüterbehinderung» in die Ohren der Coaches. Trainer Dan Tangnes nahm die Coaches Challenge und bekam recht.

Lausanne verabschiedete sich nach zuletzt zwei schwachen Darbietungen nicht nur aus der Saison, sondern auch von Tobias Stephan. Der 39-jährige Torhüter beendet seine Karriere, der Zürcher Ex-Internationale bestritt von 2014 bis 2019 fünf Spielzeiten für den EV Zug.

Für Zug geht die Saison weiter. Der erstaunliche Tabellendritte aus Rapperswil muss wohl mit der Favoritenrolle vorliebnehmen, hat er doch zehn Punkte (92) mehr als die Zuger (82)auf dem Konto. Die Saisonbilanz lautet allerdings 7:5-Punkte zu Gunsten des Titelhalters. Doch das alles zählt nun nichts mehr. So sagt auch Tobias Geisser: «Gegen Rapperswil ist vieles möglich. Jeder ist schlagbar.» Vor allem, wenn die Zuger so aufspielen wie zuletzt.