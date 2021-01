Eishockey Offiziell: Raphael Diaz verlässt EV Zug und wechselt zu Fribourg-Gottéron Gerüchte gab es bereits seit längerer Zeit. Nun ist es offiziell. EVZ-Verteidiger Raphael Diaz (35) wechselt zu Fribourg-Gottéron. Das bestätigen die Freiburger in einer Meldung.

Raphael Diaz verlässt den EV Zug in Richtugn Fribourg-Gottéron. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus

Diaz wird mit einem Vertrag über 4 Jahre bei Gottéron ausgestattet. Etwas, was der aktuelle Captain des EV Zug bei seinem jetzigen Arbeitgeber offenbar nicht erhalten hatte.

Zwischen 2011 und 2015 spielte Diaz in der NHL und kam auf über 200 Einsätze. In der Schweiz lief er bisher ausschliesslich für die Zuger auf und kommt auf über 600 Einsätze in der höchsten Schweizer Liga.