Revanche geglückt: Schweden-Fraktion schiesst den EV Zug zum Sieg Der EV Zug bezwingt den EHC Biel in einer ereignisreichen Partie mit 4:3 und grüsst wieder von der Tabellenspitze. Der Videobeweis spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Torschütze Carl Klingberg fährt mit dem EV Zug einen 2:1 Sieg gegen Biel ein. Bild: Urs Flueeler/Keystone (Zug, 11. Januar 2019)

Spielt er oder spielt er nicht? Diese Frage stellten sich wohl viele EVZ-Anhänger vor der Partie am Samstagabend gegen den EHC Biel. Die Rede war von Verteidiger und Leitwolf Raphael Diaz. Nachdem der 34-Jährige bereits einen Tag zuvor gegen die Seeländer pausieren musste, konnte der Chefstratege auch im Heimspiel nicht mittun. Eine Unterkörperverletzung macht ihm nach wie vor zu schaffen und liess einen Einsatz nicht zu. Später meinte EVZ-Trainer Dan Tangnes zur Causa Diaz: «Wir wollten kein Risiko eingehen, weil er nicht 100 Prozent fit ist.» Diaz werde aber am Freitag im Gotthard-Derby gegen Ambri-Piotta aller Voraussicht wieder auflaufen, sagte der Trainer.

So mussten andere Spieler in die Bresche springen und Verantwortung übernehmen - und sie taten es. Während die Defensive der Zentralschweizer 24 Stunden vorher von den Bielern oftmals übertölpelt wurde, machte sie in der nicht ganz ausverkauften Bossard Arena einen besseren Job. Dennoch brachten Scheibenverluste die Zuger immer wieder in Schwierigkeiten. «Wir müssen in der Defensive noch konzentrierter zur Sache gehen», sagte der EVZ-Trainer nach dem Spiel.

EV Zug antwortet nach Rückstand postwendend

Diesmal war es kein Feuerwerk an Toren im ersten Drittel, das die beiden Mannschaften im ersten Drittel zündeten, doch der Match nahm sogleich Fahrt auf. Vor allem Zugs Topscorer Gregory Hofmann liess immer wieder seine Klasse aufblitzen und sorgte mit seinen Rushes für Gefahr vor Gästetorhüter Jonas Hiller. Die Antwort des Heimteams liess nicht lange auf sich warten. Ein Schuss von der blauen Linie des omnipräsenten Grégory Hofmann liess Jonas Hiller nach vorne abprallen, der schwedeische Stürmer Carl Klingberg liess sich nicht zweimal bitten und war mit seinem zehnten Saisontreffer zur Stelle. 30 Sekunden vor Ablauf des ersten Drittels hätte Lino Martschini die Zuger in Front bringen können, doch Jonas Hiller zeigte im 1-gegen-1-Duell, warum er einer der besten seines Fachs ist. Der rechte Beinschoner verhinderte das 2:1.

Auch im zweiten Drittel hielten die Bieler gut mit. Das Spiel wog hin und her. Der EV Zug war aber die gefährlichere Mannschaft. In der 36. Minute wurden die Zuger Angriffsbemühungen belohnt. Oscar Lindberg konnte in Überzahl zur Führung einnetzen. Tags zuvor noch in Unterzahl erfolgreich, scorte der Schwede zum zehnten Mal in dieser Saison. Die Zuger Defensive liess die Bieler Angriffsauslösungen meist in ihrem Keim ersticken, ansonsten war Meister-Goalie Leonardo Genoni zur Stelle.

Vier Tore in den letzten zehn Minuten

Im Schlussdrittel machte es den Anschein, als hätte das Heimteam alles unter Kontrolle. Das Zuger Publikum sehnte bereits den Schlusspfiff herbei. Doch plötzlich ertönte Jubel im spärlich gefüllten Gästesektor. Aus dem Nichts kamen die Bieler zum Ausgleich. Dabei hatte mit David Ullström ein weiterer Schwede seinen Stock im Spiel. Seinem Shorthander war ein Puckverlust der Zuger in der defensiven Zone vorausgegangen. Das Heimteam war aber um eine Antwort nicht verlegen. Nur eine Minute riss es die Zuschauer von den Sitzen. Die vermeintliche 3:2-Führung durch Sven Senteler wurde von den Unparteiischen überprüft. Nach Videokonsultation wurde der Treffer gegeben. Ein knapper aber korrekter Entscheid. Doch Trainer Antti Törmänen nahm die Coaches Challenge. Er wollte eine Offsideposition überprüfen lassen. Nach erneutem Videostudium entschied das Schiedsdrichtergespann endgültig auf Tor.

Wegen der misslungenen Challenge musste ein Bieler auf der Strafbank Platz nehmen. Der Schwede Erik Thorell nutzte dies aus und bezwang Jonas Hiller mit einem satten Schuss. Die Schiedsrichter mussten erneut Videostudium betreiben, weil Leonardo Genoni monierte, dass er behindert wurde - vergebens. Der Anschlusstreffer von Ex-Zuger Damien Brunner markierte den Schlusspunkt einer ereignisreichen Spiels.

EVZ-Trainer Dan Tangnes meinte danach: «Es war sicher nicht eines der besten Spiele von uns, doch das wichtigste sind die drei Punkte. Es war ein Sieg unserer mentalen Stärke.» Der Erfolg würde viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. Der Trainer freute sich für Torschütze Erik Thorell: «Er hatte während der Verletzung keine einfache Zeit. Aber jetzt kommt er immer besser in Form.»