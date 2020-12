Stürmer Ryan McLeod verlässt den EV Zug und kehrt nach Edmonton zurück Der Kanadier Ryan McLeod wird von den Edmonton Oilers zurückbeordert und wird den EV Zug schon am Freitag in Richtung Kanada verlassen.

Der Kanadier Ryan McLeod sammelte beim EV Zug Spielpraxis.

Bild: Maria Schmid, Cham 21. September 2020

(pz) Ryan McLeod besitzt bei der NHL-Organisation aus Edmonton einen bis 2022 laufenden Entry-Level-Vertrag. Im September wurde der 21-jährige kanadische Center an den EV Zug ausgeliehen, damit er in der höchsten Schweizer Liga Spielpraxis erhält und sich weiterentwickeln kann.



McLeod kam für den EVZ seit Oktober in 15 National League Spielen zum Einsatz und holte 11 Skorerpunkte (4 Tore, 7 Assists). «McLeod hat massgeblich zum guten Saisonstart des EVZ beigetragen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg in Nordamerika», lässt sich Sportchef Reto Kläy in einer Mitteilung zitieren.