Der EVZ bezwingt am Dienstagabend vor 812 Zuschauern in der Bossard-Arena Lausanne HC mit 5:3. Zuschauer in dieser Anzahl hat es in der Heimstätte des Meisters der Saison 2020/2021 am 23. Oktober 2020 zum letzten Mal gegeben. Der EVZ bezwang damals die ZSC Lions vor 2736 Zuschauern mit 8:2.