«The Hockey Academy»

«The Hockey Academy »ist ein für die Schweiz einzigartiges Ausbildungskonzept, das den Sportlern die optimale Kombination von Sport, Ausbildung und Beruf ermöglicht und ist mit einer Berufslehre mit kaufmännischer Ausrichtung beziehungsweise dem Sportgymnasium - angepasst an die Bedürfnisse der Sportler - zu vergleichen. Seit 2020 arbeitet The Hockey Academy mit dem Ausbildungspartner OYM College zusammen, welches direkt im Kompetenzzentrum für Spitzenathletik und Forschung OYM in Cham lokalisiert ist.