Transfer Der EV Zug angelt sich Langnaus Topskorer Der Deutsche Marc Michaelis unterschreibt bei den Zugern einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre.

Langnaus Marc Michaelis hat in dieser Saison schon 39 Mal gepunktet. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Langnau, 21. Januar 2023)

Marc Michaelis hat beim EV Zug einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Der 27-Jährige hat bei den Jungadlern in Mannheim, wo er geboren und aufgewachsen ist, alle Nachwuchsstufen durchlaufen. Zwischen 2014 und 2020 war er in den USA aktiv.

Die Vancouver Canucks sicherten sich in der Saison 2020/21 die Transferrechte am ungedrafteten deutschen Nationalspieler, der an drei WM-Turnier teilnahm. Am 4. März 2021 debütierte er in der NHL, kam aber nur auf 15 Spiele. In der darauffolgenden Saison hatte er 22 Einsätze in der AHL bei den Toronto Marlies.

Kläy: «Gehört zu den komplettesten Stürmer in unserer Liga»

Der 180 Zentimeter grosse und 85 Kilogramm schwere Linksschütze kehrte im letzten Sommer zurück nach Europa und heuerte bei den SCL Tigers an. Anlaufschwierigkeiten benötigte er keine: In 44 Spielen kommt Michaelis auf 15 Treffer und 24 Assists und ist momentan Topskorer bei den Emmentalern. Der als Center wie auch Flügel einsetzbare Stürmer ist technisch versiert, läuferisch stark und gilt als Leaderfigur.

«Marc gehört zu den besten und komplettesten Stürmern in unserer Liga und ist im besten Eishockeyalter. Er ist ein absoluter Musterprofi und passt sehr gut in unsere Mannschaft», äussert sich Sportchef Reto Kläy über den Neuzugang. (pz)