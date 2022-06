Transfer «Ich hatte nie die Chance, mich richtig zu beweisen»: Deshalb kehrt Verteidiger Tobias Geisser heim zum EV Zug Ein Wunschtransfer ist in trockenen Tüchern. Der EV Zug stattet den 23-jährigen Tobias Geisser mit einem Dreijahres-Vertrag aus. Vorerst stehen für den Verteidiger aber noch WK, Prüfungen und Ferien auf dem Programm.

Komplettiert den Kader beim EV Zug: Tobias Geisser. Bild: Philipp Hegglin / Sports Photography (Zug, 30. März 2021)

Der Transfer, der sich schon länger abgezeichnet hatte, ist perfekt: Tobias Geisser nimmt nächste Saison beim EV Zug in Angriff. An seiner früheren Wirkungsstätte. Dort, wo er sämtliche Nachwuchsstufen ab U15 durchlief und 2021 mit der 1. Mannschaft den Schweizer Meistertitel holte. Der Verteidiger unterschreibt bei den Zentralschweizern einen Dreijahres-Vertrag bis 2025. «Ich freue mich riesig auf die nächste Saison und kann es kam erwarten», sagt Geisser zu seiner Rückkehr.

Sportchef Reto Kläy hat sich um die Dienste von Geisser sehr bemüht. In den letzten Monaten stand er mit dem früheren EVZ-Junior rege in Kontakt, zuletzt haben sich seine Bemühungen intensiviert. Er wollte ihn unbedingt zurück in die Schweiz transferieren. «Wir würden uns über eine Heimkehr sehr freuen», gab Kläy kurz vor WM-Start in Helsinki gegenüber unserer Zeitung Auskunft. Nun freut sich der Sportchef über Geissers Heimkehr:

Defensive statt offensive Aufgaben

Rückblende: Im August 2021 trat Geisser das Abenteuer Nordamerika an. Das Camp der Washington Capitals startete mit 18 Verteidigern. Für elf Kandidaten hatte es im Kader keinen Platz. Geisser schaffte es bis unter die letzten neun, fiel dann dem letzten Kaderschnitt zum Opfer. Das hatte zur Folge, dass er sich beim Farmteam Hershey Bears in der AHL profilieren musste – fernab jeglichem Glamour.

Eine Herausforderung diffiziler Natur: «Die AHL ist wild und chaotisch. Primär schaut jeder Spieler für sich. Der Teamspirit ist weniger stark ausgeprägt. Schliesslich will sich jeder für die NHL aufdrängen», berichtet der 23-Jährige von seinen Erfahrungen. Überspitzt formuliert: Es ist egal, wie das Team abschneidet. Die Leistung jedes einzelnen Spielers geniesst Priorität.

Geisser arbeitet fleissig in den Trainings und will sich für einen Einsatz auf der grossen NHL-Bühne empfehlen. Sein Trainer teilt ihm zunächst eine defensive Rolle zu. Statt zu kreieren muss er das gegnerische Spiel «zerstören». Geissers Qualitäten - die genauen Pässe, die gute Spielauslösung sowie Übersicht – kommen zu wenig zum Tragen. Gegen Ende der Saison erhält er dann auch mal Eiszeit im Powerplay. «Ich hatte mehr Verantwortung, doch schnell war ich wieder im alten Fahrwasser». An fehlendem Willen oder Durchsetzungsvermögen habe es nicht gelegen, erklärt der Verteidiger. Aber Ernüchterung kehrt ein. Geisser sagt:

Die sportlichen Perspektiven in Nordamerika waren wenig hoffnungsvoll. «Die Situation war unbefriedigend, für mich hat es nicht mehr gestimmt», erläutert Geisser rückblickend. Nach den Weltmeisterschaften hatten ihm die Washington Capitals ein Angebot unterbreitet, das jedoch für den Abwehrspieler nicht zufriedenstellend war. Die NHL-Organisation war an einer längerfristigen Zusammenarbeit nicht interessiert. «Die Verhandlungen liefen nicht so, wie ich mich mir das gewünscht hätte. Nach den Auftritten an der WM hätte ich mir etwas Anderes erhofft», gibt Geisser offen und ehrlich zu.

Für den NHL-Draft der Washington Capitals aus dem Jahr 2017 war der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen und ein neues Kapitel aufzuschlagen. «In welcher Mannschaft habe ich sportlich die grössten Perspektiven und besten Entwicklungschancen?», stellte sich der Verteidiger die wohl wichtigste Frage rund um seine Zukunft. Und beantwortete sie gleich selbst: «Beim EV Zug kann ich Verantwortung übernehmen und spiele in einem gewohnten Umfeld. Ich bin glücklich über meinen Entscheid und bin überzeugt, dass es der richtige ist», sagt Geisser.

Ein weiterer Umstand erleichterte dem Engelberger den Wechsel zurück in die Heimat: In der 12'000-Seelen-Stadt Hershey herrscht wenig Rummel. Nur wenn die Hershey Bears spielen und Tausende Zuschauer das Rund der heimischen Giant Arena bevölkern, wird der beschauliche Ort aus dem Schlaf gerissen. Geisser: «Es war sehr einsam. Freundin, Familie und Freunde waren weit weg». Trotzdem sei die Erfahrung auch eine Art Lebensschule gewesen. «Ich habe gelernt, mich durchzubeissen und in schwierigen Phasen nicht gleich das Handtuch zu werfen.»

Weltrekord: Am 23. Januar 2022 werfen die Fans der Hershey Bears werfen 52’341 Plüschtiere aufs Eishockeyfeld. Video: Youtube

Geisser hat eine lange und intensive Saison hinter sich. Testspiele inklusive kommt er auf über 80 Partien. «Ich fühle mich gut, doch die Saison hat schon Kraft gekostet.» Momentan schlägt er sich mit geistiger Nahrung herum. Ende Juni stehen für ihn Prüfungen an. In Betriebsökonomie schliesst er das vierte Semester ab. Zudem leistet er noch zwei Wochen WK in Magglingen. Im Juli gönnt er sich zwei Wochen Erholung und Sonne in Spanien.

Mit Geissers Verpflichtung sind laut Sportchef Reto Kläy die Transferaktivitäten definitiv abgeschlossen. Der Verteidiger ist weit mehr als ein ebenbürtiger Ersatz von Claudio Cadonau, der neu bei den SCL Tigers spielt. Die Defensive ist im Vergleich zur abgelaufenen Saison noch besser aufgestellt. Der mit Gardemassen ausgestattete Verteidiger (1,93m, 91kg) ist damals in der Meistersaison 2021 nach Raphael Diaz und Santeri Alatalo zum drittbesten Verteidiger herangereift. «Ich habe mein Potenzial noch nicht ausgeschöpft und will weiter hart an mir arbeiten», so Geisser.

An der WM in Helsinki bestritt Tobias Geisser acht Spiele im Nati-Dress. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Helsinki, 15. Mai 2022)

Die Hintertür für den Gang zurück nach Nordamerika lässt Geisser einen Spalt weit offen, die NHL hat er noch nicht definitiv von seiner Festplatte gelöscht: «In drei Jahren bin ich 26-jährig. Dann bin ich im besten Hockey-Alter und werde die Situation neu beurteilen.» Doch nach dem WK, den Prüfungen und Spanien beginnt Ende Juli für ihn der letzte Vorbereitungsschliff, bevor die Mission Titelverteidigung beginnt. Geisser hält mit seinen Ambitionen nicht zurück und ist bis in die Haarspitzen motiviert: «Ich will mit Zug den Pokal holen und endlich mal auch etwas in der Champions Hockey League reissen.»