Vertragsverlängerung EVZ-Trainer Dan Tangnes bleibt bis 2026 in Zug Der Vertrag von EVZ-Trainer Dan Tangnes wurde vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Sichtlich gut gelaunt: EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 23. November 2022)

Der 2024 auslaufende Vertrag von EVZ-Trainer Dan Tangnes wird vorzeitig bis 2026 verlängert. Wie der EVZ mitteilt, setze man damit auf Kontinuität. Sportchef Reto Kläy wird folgendermassen zitiert: «Dan Tangnes hat in den letzten vier Jahren hervorragende Arbeit geleistet, was sowohl in den Resultaten wie auch in der Entwicklung der Spieler zum Ausdruck kommt. Dan ist ein Coach, der Spieler weiterbringen kann und will. Wir wollen gemeinsam mit ihm weitere Titel gewinnen, sowohl national als auch international.»

Seit der Norweger bei den Zugern als Trainer fungiert, durfte das Zentralschweizer Team diverse Erfolge feiern: Gleich in der Premieren-Saison 2018/19 führte Tangnes den EVZ zum Cupsieg sowie in den Playoff-Final. Ausserdem konnte Zug 2021 seinen ersten Schweizer Meistertitel seit 23 Jahren feiern, 2022 verteidigten sie diesen erfolgreich.

In der laufenden Woche wird Dan Tangnes allerdings nicht hinter der Bande der Zuger stehen: Der 43-Jährige musste sich am vergangenen Mittwoch einer Rückenoperation unterziehen und ist rekonvaleszent, heisst es weiter. (fmü)