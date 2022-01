Nachgefragt «So ein schwaches Puck-Management habe ich selten gesehen»: Der EVZ-Trainer ordnet den Auftritt gegen Biel ein Obwohl der EV Zug zuletzt in der Defensive überzeugen konnte, hatte Trainer Dan Tangnes an der Leistung gegen Biel einiges zu kritisieren. Nicht erstaunt hat ihn das Olympia-Aufgebot von Sven Senteler.

3:2-Sieg nach Penaltyschiessen gegen den EHC Biel. Soweit, so gut, könnte man meinen. Doch Sie sagten später: «Das war teilweise schrecklich mitanzusehen.»

Dan Tangnes: Manchmal konnte ich nur noch den Kopf schütteln. Wir haben uns viele dumme Fehler geleistet – eigentlich unerklärlich. Ausserdem hatten wir über weite Strecken keinen Zugriff auf das Spiel und haben uns gegenseitig nicht ausreichend unterstützt. Das muss besser werden.

Im Element: Meistertrainer Dan Tangnes. Bild: Alessandro Crinari / Keystone (Ambri, 11. Januar 2022)

Im zweiten Drittel sah Zug kein Land. Sie zogen in der 30. Minute mit dem Timeout die Notbremse, doch am lethargischen Auftritt änderte sich vorerst nichts.

Was wir überhaupt nicht gut gemacht haben, war das Spiel am Puck. So ein schwaches Puck-Management habe ich selten gesehen. Zum Timeout: Bei einer kurzen Auszeit kann man als Trainer nur bedingt auf die Spieler einwirken. Ich versuchte mit meinen Worten die Mannschaft aufzurütteln und einen Impuls zu setzen. Ich wollte ihr Gelegenheit geben, tief Luft zu holen, sich zu sammeln, und dass anschliessend das Momentum auf unsere Seite kippt. Das ist misslungen.

Das Positive: Der EV Zug hat gegen Biel seit langer Zeit wieder Gegentore einstecken müssen. Wissen Sie, wie viele Minuten sich Ihre Goalies schadlos hielten?

Rund 200 Minuten.

Exakt 219 Minuten. Das spricht für eine starke Verteidigungsarbeit.

Wir haben zuletzt den Fokus auf die Defensive gelegt. Das ist die Basis, um Erfolg zu haben. Gute Teams finden dann immer einen Weg, um Tore zu schiessen. Die Verteidigungsarbeit beginnt bereits bei der Rückwärtsbewegung der Stürmer, die ihren Job sehr gut erledigt haben.

Das Spiel am Sonntag gegen die ZSC Lions war ein intensiver Kampf. Waren gegen Biel die Beine nicht frisch genug?

Nein, an fehlenden Energiereserven hat es nicht gelegen. Wir erreichten gegen Biel schlicht nicht das Niveau, auf dem wir spielen möchten. Das waren zwei glückliche Punkte. Biel hätte den Sieg verdient gehabt.

Zu einer erfreulichen Nachricht: Nationaltrainer Patrick Fischer hat Stürmer Sven Senteler für die Olympischen Spiele aufgeboten. Einige Beobachter sind überrascht – und Sie?

Nein. Ich freue mich sehr für ihn. «Senti» ist einer der meist unterschätzten Spieler in der ganzen Liga, weil man die Stürmer oft nur auf die Anzahl Skorerpunkte reduziert. Auch deshalb hatten ihn viele nicht auf dem Radar.

Warum hat er die Nomination verdient?

Er ist ein sehr dankbarer und pflegeleichter Spieler, der sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt. Um mit einem Team Erfolg zu haben, braucht es nicht nur Häuptlinge.